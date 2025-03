SoftBank muscle son infrastructure IA en rachetant Ampere Computing

Ampere Computing devient le nouvel atout de SoftBank dans sa course à l’intelligence artificielle.

Ampere, la pièce maîtresse de la stratégie IA de SoftBank

Le géant japonais SoftBank a annoncé l’acquisition d’Ampere Computing, une entreprise spécialisée dans la conception de puces pour serveurs, pour un montant de 6,5 milliards de dollars en numéraire. Cette opération s’inscrit dans la stratégie de SoftBank visant à renforcer ses capacités dans l’infrastructure dédiée à l’intelligence artificielle. Ampere, fondée en 2017 par l’ex-dirigeante d’Intel, Renee James, deviendra une filiale à 100% de SoftBank après la finalisation de l’accord, prévue pour le second semestre 2025. Ce rachat intervient après plusieurs mois de tractations, SoftBank ayant déjà envisagé une prise de participation minoritaire en 2021, alors qu’Ampere était valorisée à 8 milliards de dollars.

Des investisseurs majeurs cèdent leurs parts

Dans le cadre de cette transaction, Carlyle et Oracle, principaux investisseurs d’Ampere, vendront leurs participations respectives. Le fonds Carlyle détenait une part majoritaire de 59,65%, tandis qu’Oracle possédait 32,27% du capital de la startup basée à Santa Clara, en Californie. Avec une équipe de 1 000 ingénieurs spécialisés dans les semi-conducteurs, Ampere a su séduire les géants du cloud computing grâce à ses processeurs performants basés sur l’architecture Arm. Ce partenariat stratégique devrait renforcer l’écosystème Arm, dont SoftBank reste le principal actionnaire après l’introduction en bourse d’Arm Holdings en 2023.

Un pari sur l’intelligence artificielle et le cloud

En acquérant Ampere, SoftBank entend accélérer son développement dans les secteurs clés de l’IA et des infrastructures de calcul intensif. Les processeurs d’Ampere équipent déjà les services de cloud de Google, Microsoft Azure, Oracle Cloud, Alibaba et Tencent. Des entreprises comme HPE et Supermicro figurent également parmi ses clients. Cette acquisition s’inscrit dans une série de mouvements stratégiques de SoftBank, notamment son partenariat avec OpenAI pour développer une intelligence artificielle avancée baptisée « Cristal Intelligence » et son projet Stargate, visant à construire des data centers pour OpenAI aux États-Unis.

Une vision ambitieuse portée par Masayoshi Son

Masayoshi Son, PDG de SoftBank Group, a déclaré que l’expertise d’Ampere en matière de semi-conducteurs et de calcul haute performance jouerait un rôle clé dans la réalisation de sa vision d’une intelligence artificielle surpuissante. Il voit dans ce rapprochement une opportunité d’accélérer les innovations en IA, notamment aux États-Unis. Pour Renee James, rejoindre SoftBank représente une continuité logique, partageant la même ambition de développer des solutions de calcul durables pour l’IA. Elle a affirmé que l’acquisition permettra à Ampere de poursuivre le développement de sa gamme de processeurs Arm haute performance, AmpereOne, en phase avec les besoins croissants du marché.