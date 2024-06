Skull and Bones : le dangereux monde des pirates propose de nouveaux défis

Ubisoft dévoile un aperçu des saisons 2 et 3, ainsi que le nouveau mode JcJ, du RPG d'action coopératif en monde ouvert Skull and Bones.

Tl;dr De nouvelles menaces dans Skull and Bones avec les saisons 2 et 3.

Un mode JcJ a été dévoilé.

Les excentriques jumeaux Hubac vont arpenter les mers comme le gigantesque mégalodon.

Un bouveau navire et des améliorations seront bientôt disponibles dans Skull and Bones.

Une plongée anticipée dans les saisons 2 et 3

Les amateurs de piraterie seront ravis d’apprendre que de nouveaux défis les attendent dans les deux prochaines saisons de Skull and Bones. Un aperçu des saisons 2 et 3 révèle des surprises qui promettent de captiver les joueurs.

Le mode JcJ réinventé

Un mode de jeu inédit arrive dans Skull and Bones : le mode JcJ. Cette nouveauté devrait ravir les amateurs de défis et de compétitions acharnées.

Des adversaires inédits

Les joueurs de Skull and Bones devront faire face à de nouvelles menaces. Parmi ces nouveaux défis, les excentriques jumeaux Hubac et un colossal megalodon qui hante les mers.

Nouveau navire et améliorations

De plus, les joueurs peuvent désormais étendre leur empire pirate grâce à un tout nouveau navire et à des améliorations de flotte. Ces ajouts permettront d’explorer de nouveaux horizons et de conquérir de nouveaux territoires dans le dangereux monde des pirates de Skull and Bones.