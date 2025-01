Silo saison 3 : ce que nous savons jusqu’à présent

Tout ce que nous savons jusqu'à présent sur la troisième saison de la série télévisée Silo.

Tl;dr La saison 3 de Silo est officiellement en cours de tournage.

Nous attendons avec impatience le retour de nombreux personnages de la saison 2.

La saison 3 de Silo pourrait sortir en novembre 2025.

Une troisième saison en préparation

Les fans de la série Silo seront ravis d’apprendre que la troisième saison est officiellement en cours de production. Non seulement une troisième saison, mais également une quatrième et finale saison ont été confirmées. Cette nouvelle peut être considérée comme douce-amère, car bien que nous soyons ravis d’avoir plus de « Silo » à regarder, cela signifie aussi que la fin est proche.

« Silo » a indéniablement réussi à s’imposer comme l’une des meilleures séries de science-fiction sur Apple TV Plus, rivalisant avec « Severance » et « Slow Horses ». Les deux premières saisons ont été saluées pour leur intrigue captivante et leur finale explosive.

Qu’attendre de la saison 3 de Silo ?

Maintenant que nous savons qu’une troisième saison est en préparation, il est temps de spéculer sur sa date de sortie, son casting et son intrigue. Selon une interview avec TheWrap, le showrunner et producteur exécutif Graham Yost a révélé que le tournage avait déjà commencé et que les scripts pour la saison 4 étaient déjà écrits. Les saisons 3 et 4 seront tournées dos à dos cette année, avec une courte pause de pré-production de trois mois entre les deux.

De plus, alors que nous venons d’apprendre le renouvellement de « Silo », Apple avait déjà promis à Yost une durée de quatre saisons pour raconter l’histoire complète de la trilogie de romans « Silo ». Cela a permis à l’équipe de continuer à travailler en coulisses pendant que nous nous interrogions sur l’avenir de la série.

En prenant tout cela en compte, nous prévoyons actuellement une fenêtre de sortie pour la saison 3 de « Silo » en novembre 2025. Il est probable qu’elle sera diffusée juste après la saison 5 de « Slow Horses », comme cela a été le cas cette année avec la saison 4 de « Slow Horses » et la saison 2 de « Silo ».

Qui reviendra dans la saison 3 de Silo ?

Nous savons déjà que de nombreux membres du casting de la saison 2 seront de retour dans la saison 3, dont Rebecca Ferguson, Common, Harriet Walter, Avi Nash, Rick Gomez, Chinaza Uche, Shane McRae, et beaucoup d’autres. De plus, Ashley Zukerman reprendra son rôle du représentant américain de la Géorgie, Daniel, que nous avons rencontré dans la finale de la saison 2. Jessica Henwick fera également son retour dans la saison 3 en tant qu’Helen, la journaliste curieuse à qui Daniel parlait dans le bar de Washington, D.C., où ils se sont rencontrés dans la dernière scène de la saison.

Quelle intrigue pour la saison 3 de Silo ?

Avant de se lancer dans les spéculations sur ce qui pourrait se passer dans la saison 3 de « Silo », faisons un bref récapitulatif des deux premières saisons. En saison 1, nous découvrons qu’environ 10 000 personnes habitent le Silo 18, un immense bunker souterrain. En saison 2, Juliette parvient à pénétrer dans le Silo 17, où elle rencontre « Solo », l’ombre de l’informatique pour le silo désormais désert.

La saison 3 de « Silo » nous permettra d’en apprendre plus sur la création des silos, leur raison d’être et le rôle de l’Algorithme dans leur contrôle. Le showrunner Graham Yost a révélé que la saison 3 ne sera pas aussi constamment sombre que la saison 2, avec des flashbacks plus lumineux et des scènes en extérieur. Nous retournerons également au Silo 17, sans confirmation si ses habitants seront encore en vie à notre arrivée.