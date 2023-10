Silent Night : un drame familial sans aucun dialogue

Avec le style caractéristique de John Woo, Silent Night redéfinit le genre de l'action avec une histoire viscérale et palpitante.

Réalisé par John Woo et écrit par Robert Archer Lynn pour Lionsgate, le film Silent Night raconte l’histoire d’un père tourmenté qui assiste à la mort de son jeune fils, pris dans les tirs croisés d’un gang la veille de Noël. Alors qu’il se remet d’une blessure qui lui a coûté sa voix, il se donne pour mission de se venger et s’engage dans un régime d’entraînement punitif afin de venger la mort de son fils.

Un trailer pour Silent Night

Silent Night sera diffusé dans les salles obscures le 1er décembre prochain aux USA. Aucune date de diffusion pour la France n’a été communiquée pour le moment. Le casting est composé de Joel Kinnaman, Scott “Kid Cudi”Mescudi, Harold Torres et Catalina Sandino Moreno.

Les producteurs de Silent Night sont John Woo, Basil Iwanyk, Erica Lee, Christian Mercuri et Lori Tilkin. Will Flynn, Mike Gabrawy, Joe Gatta, Ruzanna Kegeyan, Tony Mark et Roman Viaris-de-Lesegno sont les producteurs exécutifs.