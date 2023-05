Silent Hill : Ascension propose aux joueurs de déterminer l’histoire

Une narration originale pour Silent Hill : Ascension via un système interactif en temps réel.

L’histoire de Silent Hill : Ascension sera diffusée quotidiennement avec des visuels de haute qualité en streaming sur différents appareils. Elle explore les traumatismes intergénérationnels en suivant plusieurs protagonistes tourmentés par de nouveaux et terrifiants monstres. Chaque jour sera différent de la veille selon les choix des joueurs.

— Genvid Entertainment (@GenvidEnt) May 30, 2023