Silent Hill : Ascension, une série interactive en streaming pour 2023

Le destin des personnages d'une nouvelle histoire dans l'univers de Silent Hill est entre les mains des joueurs.

Diffusée dès l’année prochaine sur plusieurs plateformes, la série interactive Silent Hill : Ascension plongera les fans de Silent Hill au coeur de l’horreur psychologique de la licence avec des choix pouvant modifier l’histoire en temps réel. Les premières images de Silent Hill : Ascension montrent une créature horrifique armée, blindée et plongée dans l’obscurité, tandis que des conversations textuelles en ligne apparaissent à l’écran par intermittence. Les joueurs seront témoins de choses assez horribles et pourront discuter et prendre des décisions avec d’autres joueurs à proximité en temps réel.

Une bande-annonce pour Silent Hill : Ascension

Jacob Navok, PDG de Genvid Entertainment, a déclaré :

Pendant plus de 20 ans, Silent Hill a hanté ma mémoire. Et récemment, j’aime regarder les streamers qui jouent à Silent Hill avec leurs fans. Nous adorons ce sentiment de partager une expérience effrayante avec des amis. C’est pour ça qu’il est si amusant de voir un film d’horreur dans un cinéma. Silent Hill : Ascension amène cette sensation de peur partagée à une échelle massive. C’est un live, une série interactive et en temps-réel, où des millions de fans pourront regarder ensemble le déroulement effrayant de l’histoire. Vous pouvez changer la fin, ou même prendre part à certaines scènes. Il n’y a pas de bouton “recommencer”. Vos décisions sont à la vie, à la mort dans l’histoire. Vous pouvez changer l’histoire de Silent Hill ensemble. Pour toujours.

Silent Hill : Ascension est une collaboration entre Konami, Genvid Entertainment, Bad Robot Games, Behaviour Interactive et dj2 Entertainment.