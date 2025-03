Si vous avez aimé Everest, voici trois films à ne pas manquer

Trois films passionnants à découvrir après avoir vu le film Everest pour prolonger l'expérience cinématographique en haute altitude.

Tl;dr Le film « Everest » de 2015 est devenu populaire sur Netflix.

Le film offre une expérience similaire à trois autres films : « Society of the Snow », « The Grey » et « The Impossible ».

Ces films sont tous disponibles en streaming sur différentes plateformes.

Revival du film « Everest » sur Netflix

En raison du streaming, aucun film ne peut vraiment tomber dans l’oubli. Un bon exemple est le film « Everest » de 2015 qui a récemment fait son entrée dans le Top 10 de Netflix. Ce film a connu un succès critique et commercial il y a dix ans, rapportant 203,4 millions de dollars pour un budget de 55 millions de dollars, principalement grâce au bouche-à-oreille, ainsi qu’à l’engouement des consommateurs pour les formats IMAX et 3D de l’époque.

Le casting et l’histoire d' »Everest » continuent de résonner

« Everest » est actuellement en streaming sur Netflix et continue de captiver les téléspectateurs avec son histoire bouleversante de survie en milieu sauvage. Les spectateurs sont également surpris par la vue d’un casting qui a gagné en notoriété depuis la sortie d' »Everest », incluant des acteurs tels que Jason Clarke, Jake Gyllenhaal, Josh Brolin, Robin Wright, Keira Knightley, Elizabeth Debicki, Sam Worthington, Emily Watson et John Hawkes.

Trois films offrant une expérience similaire

Si vous avez apprécié « Everest », il y a trois autres films qui offrent une ambiance similaire et une expérience de casting en groupe.

1. « Society of the Snow » : Inspiré de la catastrophe du Mont Everest en 1996, ce film raconte l’histoire de l’équipe de rugby uruguayenne qui s’est écrasée dans les Andes lors d’un vol de l’armée de l’air uruguayenne.

2. « The Grey » : Ce thriller de survie de Joe Carnahan met en vedette Liam Neeson dans le rôle d’un chasseur travaillant pour une compagnie pétrolière en Alaska. Après un crash d’avion, lui et son équipe deviennent la proie des loups.

3. « The Impossible » : Ce film dramatique est basé sur le tsunami de l’océan Indien en 2004 et met en scène une distribution d’acteurs devenus célèbres, dont Naomi Watts, Ewan McGregor et Tom Holland.

Ces films sont tous disponibles en streaming sur différentes plateformes : « Society of the Snow » sur Netflix, « The Grey » sur Amazon Prime Video et « The Impossible » sur Peacock.