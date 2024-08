Si vous avez adoré « American Horror Story : Coven », découvrez ces deux séries de sorcières sur Netflix dès maintenant !

Netflix diffuse désormais des séries sur les sorcières d'AMC.

Les séries Le Livre perdu des sortilèges : A Discovery Of Witches et Mayfair Witches sont disponibles.

Elles remplissent le vide laissé par American Horror Story : Coven.

Les deux séries explorent des mondes surnaturels sombres.

Le monde des sorcières envahit Netflix

Netflix, dont le catalogue s’enrichit constamment de nouvelles séries, nous propose aujourd’hui une plongée dans l’univers sombre et mystérieux des sorcières. Deux séries issues de la chaîne AMC, Le Livre perdu des sortilèges : A Discovery Of Witches et Mayfair Witches, sont désormais disponibles pour le plus grand plaisir des fans d’American Horror Story : Coven.

Les nouvelles sorcières de Netflix

Après douze saisons de la célèbre anthologie American Horror Story de Ryan Murphy, qui a couvert une multitude de thèmes surnaturels et terrifiants, c’est la saison 3, Coven, qui reste parmi les plus appréciées. Cette dernière explore de manière sombre les sorcières et les pouvoirs magiques au sein d’un coven historique à la Nouvelle-Orléans.

Les deux nouvelles séries, Le Livre perdu des sortilèges : A Discovery Of Witches et Mayfair Witches, semblent parfaites pour combler le manque laissé par Coven. La première, une adaptation de la collection de livres Le Livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness, suit l’histoire d’une sorcière réticente qui s’associe à un vampire pour explorer le monde des créatures surnaturelles. La deuxième est une série d’horreur toujours en cours basée sur la trilogie de livres Saga des sorcières d’Anne Rice.

L’univers surnaturel des sorcières

Les deux séries présentent des thèmes similaires, des dynamiques de personnages, des tonalités plus sombres et une influence de l’horreur comparable à American Horror Story : Coven. Elles continuent d’explorer les secrets sombres de leurs mondes surnaturels, captivant les spectateurs avec des histoires de sorcières modernes et complexes.