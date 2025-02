Shogun saison 2 : les scénarios sont prêts, le tournage du succès télévisé vise un début cet automne

Les scripts de la deuxième saison de Shogun sont désormais finalisés, marquant une étape essentielle dans la production de cette série à succès qui ambitionne de reprendre ses tournages dès cet automne.

La première saison de la série épique de Hulu, Shōgun, a dépassé toutes les attentes. Avec un score parfait sur Rotten Tomatoes, 18 Emmys et quatre Golden Globe, la série est devenue un incontournable du petit écran. La question sur toutes les lèvres : réussira-t-elle à reproduire ce succès dans sa deuxième saison ?

Justin Marks, le co-créateur de la série, a récemment partagé des nouvelles prometteuses. Selon lui, les scripts de la saison 2 sont finalisés et prêts à être mis en scène. « Je pense que le public sera surpris dès le premier épisode de la deuxième partie », a-t-il déclaré avec enthousiasme.

Hiroyuki Sanada, qui a remporté le prix du meilleur acteur dans une série dramatique pour son rôle de Lord Toranaga, a aussi partagé ses espoirs pour la suite de la série. « Dans la première saison, [Toranaga] n’est pas encore Shōgun. J’aimerais le voir devenir le leader du Japon. C’est mon espoir », a-t-il confié.

Sanada a également révélé que la moitié de la distribution de la saison 1 restera, et que de nouveaux acteurs viendront compléter l’équipe. « Nous cherchons actuellement la meilleure équipe pour la prochaine saison, donc je suis excité », a-t-il déclaré.

On en pense quoi ?

La deuxième saison de Shōgun s’annonce déjà comme un événement télévisuel incontournable. Avec une première saison acclamée par la critique et le public, la barre est haute. Mais les récentes déclarations de l’équipe créative et du casting suggèrent que nous ne serons pas déçus. Il sera particulièrement intéressant de voir comment le personnage de Toranaga évoluera et quelles surprises la série nous réserve. Affaire à suivre !