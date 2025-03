Severance saison 2 : un lien surprenant avec un épisode culte de The Twilight Zone

La célèbre série The Twilight Zone a une connexion inattendue avec la deuxième saison de Severance.

Tl;dr La saison 2 de Severance rend hommage à The Twilight Zone.

Les personnages de Severance sont emprisonnés dans un environnement corporate, similaire à l’épisode « The After Hours » de The Twilight Zone.

La série Severance diffusée sur Apple TV+ souligne les parallèles thématiques entre les deux séries.

Les hommages de Severance à The Twilight Zone

On arrive à la fin de la saison 2 de Severance. La série captivante d’Apple TV+ a pris un tournant inattendu, rendant hommage à une autre série culte, The Twilight Zone. En effet, l’équipe de Macrodata Refinement semble se désagréger selon le plan de Lumon Industries. Les personnages, semblant de plus en plus isolés, évoluent, tentent de retrouver leurs souvenirs et se débattent avec la réalité de leur existence.

Un clin d’œil à The Twilight Zone

L’épisode 9 de la saison 2, intitulé « The After Hours », est une référence claire à un épisode mémorable de The Twilight Zone. Diffusé pour la première fois le 10 juin 1960, l’épisode raconte l’histoire de Marsha White, une femme qui, lors d’une visite à un grand magasin, se retrouve sur un étage qui n’existe pas officiellement et découvre qu’elle est en réalité un mannequin. De manière subtile et ingénieuse, l’épisode de Severance incorpore des éléments de ce récit dans son intrigue.

Les parallèles thématiques entre Severance et The Twilight Zone

Plus qu’un simple hommage, Severance partage des similitudes thématiques profondes avec The Twilight Zone. Les deux séries explorent l’idée d’êtres humains confinés dans des espaces commerciaux, contrôlés par des entités corporatives et transformés en objets de commodité. Cette métaphore puissante de la condition humaine moderne est soulignée par Severance, qui, en faisant explicitement référence à The Twilight Zone, rend hommage à la série qui a clairement influencé sa création.

Un hommage bien mérité

En somme, Severance n’hésite pas à montrer son admiration pour The Twilight Zone, une série qui a laissé une empreinte indélébile sur le paysage télévisuel. En intégrant des éléments de cette série culte dans son intrigue, Severance offre une perspective rafraîchissante sur des thèmes universels, tout en rendant hommage à ses prédécesseurs.