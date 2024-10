Senna sur Netflix : ascension et tragédie de la légende brésilienne de la F1

Vous pouvez visionner la bande-annonce de la série en six parties, avec Gabriel Leone en vedette.

Tl;dr Netflix va mettre en lumière le grand pilote de Formule 1, Ayrton Senna.

La série, intitulée Senna, raconte son parcours, de ses débuts en karting jusqu’à sa mort tragique.

La série exclusivement disponible sur Netflix sortira le 29 novembre.

Révélation de Netflix : l’épopée d’Ayrton Senna

Après avoir initié de nombreux Américains à la Formule 1 grâce à la série documentaire Drive to Survive, Netflix met maintenant à l’honneur l’un des grands de ce sport automobile. La série Senna dépeint les origines, l’ambition et le décès tragique d’Ayrton Senna, interprété par Gabriel Leone. Le parcours de ce pilote, depuis ses premières courses de karting à São Paulo au Brésil jusqu’à sa consécration internationale en tant que vainqueur de 41 Grands Prix, est mis en scène de manière poignante.

« Passionné par les voitures depuis son enfance, le pilote brésilien Ayrton Senna est devenu une légende du sport – jusqu’à ce qu’une tragédie frappe, changeant à jamais la Formule 1 », c’est ainsi que Netflix décrit la série. Le showrunner Vicente Amorim (Yakuza Princess) dirige cette série en six parties. Outre Gabriel Leone (Ferrari) dans le rôle principal, la distribution comprend Kaya Scodelario (The Maze Runner) et Matt Mella (The Bureau).

Un aperçu de la série

La bande-annonce dévoile la détermination de Senna face à l’adversité, son incroyable aptitude à piloter sous la pluie et son amour pour son pays natal. The LA Times rapporte que la série a été produite au Brésil, principalement filmée en portugais et bénéficie du soutien de la FIA, l’organe directeur de la F1.

Vous pourrez visionner Senna en exclusivité sur Netflix dès le 29 novembre.