Sega s’implante en Asie du Sud-Est

Avec l'ouverture d'une filiale à Singapour, Sega veut contrôler les marchés asiatiques.

Si Sega Asia distribue déjà les jeux de l’éditeur japonais dans les pays d’Asie du Sud-Est comme l’Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande ou encore les Philippines, la création de Sega Singapore va permettre d’entreprendre des recherches stratégiques et un marketing local afin de renforcer ses initiatives sur le marché de l’Asie du Sud-Est qui devrait connaître une croissance importante à l’avenir.

Un porte-parole de Sega déclare :

Singapour a connu une croissance économique remarquable en tant que pôle majeur de la région de l’Asie du Sud-Est grâce à sa situation géographique avantageuse et à ses politiques gouvernementales favorables aux entreprises. En établissant Sega Singapore comme une base clé pour diriger les opérations futures en Asie du Sud-Est, nous continuerons à organiser et à étudier l’établissement d’autres opérations commerciales dans la région et nous nous efforcerons de fournir du contenu japonais, y compris la propriété intellectuelle de Sega, à davantage de personnes dans le monde.

La conquête du Sud-Est asiatique pour Sega

Sega Singapore est le dernier né des sociétés de jeux sur un marché en pleine expansion, qui abrite également des studios de développement et des bureaux d’édition de grands éditeurs comme Ubisoft et Bandai Namco (qui a récemment annoncé la prise en charge du thaï et de l’indonésien pour des jeux comme One Piece Odyssey). La cité-État accueille également un certain nombre de développeurs tels que le studio Butter Royale Mighty Bear Games et Daylight Studios, créateur de la licence Holy Potatoes.