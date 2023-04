Sega serait proche d’acquérir Rovio Entertainment pour un milliard de dollars

L'officialisation du rachat de Rovio Entertainment par l'éditeur japonais Sega pourrait intervenir d'ici les prochains jours à condition que les négociations ne soient pas interrompues ou ne s'éternisent pas.

Le célèbre quotidien économique et financier américain The Wall Street Journal affirme que Sega a été convaincu par les dirigeants de Rovio Entertainment d’investir un milliard de dollars pour récupérer le studio finlandais à l’origine de la licence Angry Birds qui s’est vue décliner en de nombreux produits dérivés (jouets, livres, bandes dessinées, série télévisée, film et parcs à thèmes) depuis sa création. L’éditeur japonais a fait savoir qu’il n’y avait pas de décision officielle pour le moment, mais qu’il poursuit sa réflexion sur la meilleure façon d’accroître la valeur de l’entreprise.

Sega is nearing a deal to acquire the company behind the "Angry Birds" mobile game for about $1 billion https://t.co/cDAGB6xsmD — The Wall Street Journal (@WSJ) April 14, 2023

Un porte-parole de Rovio Entertainment a déclaré :

Dans le cadre de son évaluation stratégique, Rovio Entertainment confirme qu’il est en discussion avec Sega. Rovio et Sega publieront de plus amples informations en temps voulu. Il n’y a aucune certitude quant à la date de l’éventuelle offre publique d’achat, ni quant à sa réalisation.

Rovio Entertainment était la cible de Playtika

En janvier dernier, le studio israélien Playtika avait soumis une proposition de rachat à Rovio Entertainment pour un montant d’environ 800 millions de dollars, mais les discussions se sont terminées le mois dernier sans qu’aucune acquisition n’ait eu lieu.

Le communiqué précisait :

Playtika a présenté au conseil d’administration de Rovio une proposition d’acquisition au prix de 9,05 euros par action en numéraire. La proposition non contraignante, qui n’est soumise à aucune condition de financement, a été soumise au conseil d’administration de Rovio le 19 janvier 2023 et représente une amélioration par rapport à une proposition initiale de 8,50 euros par action soumise le 16 novembre 2022. La proposition est soumise aux conditions habituelles, y compris, sans s’y limiter, la réalisation satisfaisante de la diligence raisonnable et la recommandation du conseil d’administration de Rovio. À l’heure actuelle, aucun accord n’a été conclu entre Playtika et Rovio et rien ne garantit qu’une transaction se concrétisera ou sera finalement réalisée.