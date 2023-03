Sega dit non à l’E3 2023

L'éditeur japonais Sega renonce au salon américain comme Nintendo, Microsoft et Ubisoft.

L’inquiétude concernant l’avenir de l’E3 2023 ne cesse de croître… Comme d’autres acteurs majeurs de l’industrie vidéoludique, Sega ne participera pas à l’édition 2023 de l’Electronic Entertainment Expo, alors que des rumeurs laissent de plus en plus entendre que le retour triomphal de l’événement le plus important du monde du jeu vidéo n’aura finalement peut-être pas lieu en juin prochain au Convention Center de Los Angeles.

Sega and Tencent will be skipping E3 2023, and rumors swirl that the return of gaming’s biggest event may not happen after all. This follows PlayStation, Xbox, Nintendo, and Ubisoft all backing out of the show. https://t.co/539rEaa9cH pic.twitter.com/hhz2lqMUMd — IGN (@IGN) March 28, 2023

Un porte-parole de Sega a déclaré :

Après mûre réflexion, nous avons décidé de ne pas participer à l’E3 2023 en tant qu’exposant. Nous sommes impatients de partager plus d’informations sur les projets annoncés et non annoncés à l’avenir.

Tencent fuit également l’E3 2023, Bandai Namco devrait suivre

Le géant chinois Tencent a confirmé par l’intermédiaire d’un porte-parole que le label Level Infinite ne participera pas à l’E3 2023. Si Bandai Namco n’a pas souhaité faire le point sur l’E3 2023 pour le moment, l’éditeur japonais a toutefois confirmé qu’il participerait aux Play Days, un événement physique à Los Angeles réservé aux médias et organisé par Geoff Keighley (créateur des Game Awards et de la Summer Game Fest). Electronic Arts, Square Enix, Embracer Group, Activision Blizzard, Epic Games, Take-Two Interactive, et Warner Bros Games pourraient prochainement faire un communiqué sur une non-participation à l’E3 2023.

Devolver Digital, qui n’a jamais officiellement participé à l’E3, mais qui s’est installé plusieurs années de suite dans un parking adjacent, a communiqué ce qui suit :

Bien que nous encouragions toujours le succès de tout rassemblement de l’industrie qui promeut les grands jeux, nous n’avons jamais officiellement participé à l’E3 et nous ne prévoyons pas de le faire cette année, malheureusement. Nous confirmons également que nous n’organiserons pas d’événements satellites cette année à Los Angeles, mais nous nous réjouissons de revenir sur notre parking bien-aimé pour le faire si l’occasion se présente. Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons bien avancé dans la production de notre Devolver Direct annuel prévu pour le mois de juin prochain et dont nous vous donnerons bientôt des nouvelles.

L’E3 2023 ne devrait pas résister face à l’abandon de l’industrie vidéoludique

À deux mois de l’E3 2023, l’ambiance autour du salon est bien différente de celle des années précédentes. À une période où les entreprises devraient normalement se préparer à annoncer leurs principales conférences et où les hommes d’affaires, les médias et le public devraient réserver leur voyage, la question de savoir si le salon aura lieu ou non est omniprésente…