Sega déménage le quartier général de sa filiale américaine

Un nouvel espace de travail avec une superficie de 2945 m² accueille Sega of America et Atlus USA.

Si les locaux de Sega of America et Atlus USA étaient déjà basés à Irvine, le nouveau quartier général californien situé dans la zone d’activités Innovation Office Park regroupe désormais les équipes des deux sociétés. Celui-ci a pour fonction de faciliter la collaboration sur place, l’idéation créative et les possibilités de diffusion médiatique pour les employés de la filiale américaine de Sega. Avec un aménagement intérieur et extérieur, de vastes espaces de réunion pour des conversations spontanées et une identité visuelle colorée, ce lieu favorise la créativité.

Went to the grand opening of our new office today. First thing I noticed. pic.twitter.com/hctRyqV7DP — Zack Reese (@zackreese) December 8, 2022

Une inauguration pour le nouveau quartier général de Sega of America

Sega a organisé une cérémonie inaugurale pour souhaiter la bienvenue aux employés de Sega of America et Atlus USA. Shuji Utsumi et l’emblématique hérisson bleu Sonic ont fait une apparition. En plus de proposer de la nourriture et de la musique, plusieurs stands permettaient de jouer avec d’anciens classiques de l’éditeur japonais.

Shuji Utsumi, co-directeur général de Sega Corporation et PDG de Sega of America :

L’ouverture du nouveau siège de Sega of America à Irvine représente une nouvelle ère pour l’une des marques les plus estimées du monde du jeu vidéo. Nous sommes très fiers de présenter ce nouvel espace incroyable de collaboration et de créativité pour la famille Sega of America. Depuis la création de l’entreprise en 1960, Sega a nourri l’esprit de qualité, de plaisir et d’ingéniosité dans toutes ses œuvres. Ce nouvel espace contribue à favoriser une culture géniale et axée sur le travail d’équipe afin de renforcer cet objectif et de créer de nouvelles histoires et de nouveaux mondes qui divertiront les joueurs pendant des générations.