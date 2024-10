Sea of Stars : Dawn of Equinox arrive en novembre

Le RPG style années 90 s'enrichira d'un mode coopératif, d'un système de combat remanié et d'un mode de jeu adapté aux speedrunners. Serez-vous prêt à relever le défi de cette nouvelle expérience de jeu ?

Tl;dr L’extension gratuite Dawn of Equinox pour Sea of Stars arrive le 12 novembre.

Elle inclut un mode coopératif, de nouveaux combats et d’autres fonctionnalités.

Le contenu s’appliquera également à la prochaine extension Throes of the Watchmaker.

Le lever du jour de l’équinoxe dans Sea of Stars

Marquez vos calendriers ! La première des deux mises à jour de contenu pour le jeu Sea of Stars de l’année prochaine a enfin une date de sortie officielle. L’extension Dawn of Equinox, qui comprend un mode coopératif, de nouveaux combats et d’autres fonctionnalités, sera disponible gratuitement le 12 novembre sur toutes les plateformes.

Des nouveautés excitantes

Annoncée en mars, Dawn of Equinox apporte des modes et mécaniques de jeu inédits pour nos héros lunaires et solaires préférés, Valere et Zale. Elle comprend un nouveau mode coopératif local qui vous permet, ainsi qu’à deux de vos amis, de jouer à l’intégralité du jeu ensemble. Chaque joueur peut se déplacer indépendamment dans le monde, tant qu’il reste à l’intérieur des limites de l’écran. Une nouvelle fonctionnalité de coopération, Timed Hits, transforme l’une des mécaniques de base du jeu en effort de groupe.

Le combat 2.0 et autres ajouts

L’extension comprend également le Combat 2.0, qui ajoute des éléments intéressants aux batailles de Sea of Stars. Les Mystery Locks ajoutent un nouveau défi pour déverrouiller les sorts des ennemis la première fois que vous les affrontez. Les points de combo restent également après les batailles, ce qui devrait permettre des attaques épiques lors de vos premiers mouvements. De plus, le développeur Sabotage Studio a travaillé à rééquilibrer l’ensemble du jeu pour refléter les nouvelles mécaniques et intégrer les commentaires des joueurs.

Des changements pour améliorer l’expérience de jeu

Parmi les autres modifications, citons un prologue plus orienté vers l’action qui abandonne l’ancienne structure en flashback, un cinématique bonus et un mode de jeu (relique) conçu pour les speedrunners. Il y aura également trois options de difficulté lorsque vous commencerez le jeu. Enfin, l’extension améliore le perroquet de suivi des secrets du jeu et ajoute une traduction en français canadien, « pour les meilleurs guerriers du solstice du Québec ».

Faites place à une nouvelle aventure avec Dawn of Equinox dans l’univers de Sea of Stars, disponible sur toutes les principales plateformes : PC, Switch, PS5/4, Xbox One Series X/S et Xbox One.