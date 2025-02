Scott Belsky quitte Adobe et se tourne vers le cinéma avec A24

Après avoir façonné l’innovation chez Adobe, Scott Belsky tourne une nouvelle page dans l’industrie du cinéma.

Tl;dr Scott Belsky rejoint A24 pour se consacrer au cinéma.

Il a marqué Adobe par ses projets innovants, notamment l’IA Firefly et la tentative d’acquisition de Figma.

Bien qu’il quitte Adobe, Scott Belsky collaborera encore avec la société d’édition de logiciels graphiques pour des projets technologiques dans le domaine du cinéma.

Un pilier d’Adobe fait ses adieux

Scott Belsky, cofondateur de Behance, a annoncé son départ d’Adobe, où il occupait le poste de Chief Strategy Officer. Il avait rejoint la société d’édition de logiciels graphiques en 2012 après le rachat de Behance pour 150 millions de dollars. Après une parenthèse en 2016, il était revenu en 2017 pour diriger le développement produit de Creative Cloud. Durant son mandat, il a été un acteur clé du lancement de Firefly, la gamme d’outils d’IA générative d’Adobe, et un visage emblématique de l’entreprise.

L’échec du rachat de Figma, un tournant

En 2023, Scott Belsky a joué un rôle majeur dans la tentative d’Adobe d’acquérir la plateforme de design Figma pour 20 milliards de dollars. Cependant, l’opération a été bloquée par les régulateurs britanniques et européens, forçant Adobe à verser un milliard de dollars à Figma en compensation. Cet échec a marqué un tournant pour Adobe et pour Scott Belsky, qui a décidé de se tourner vers une nouvelle aventure professionnelle.

Dans son message d’adieu, Scott Belsky a évoqué son intérêt ancien pour le cinéma et la narration. Il a annoncé son intention de s’installer à New York et de se consacrer pleinement à ce secteur en pleine mutation. Son rôle de partenaire chez A24 consistera notamment à développer des outils et ressources pour accompagner les cinéastes. Ce changement radical marque une transition ambitieuse vers un domaine artistique qu’il a toujours apprécié.

Un futur partenariat entre Adobe et A24 ?

Bien que quittant officiellement Adobe, Scott Belsky ne coupe pas totalement les ponts avec l’entreprise. Lara Balazs, directrice marketing d’Adobe, a souligné que des discussions sont déjà en cours pour établir des collaborations entre Adobe et A24. L’objectif serait d’utiliser la technologie pour repousser les limites de la narration visuelle. L’expérience de Scott Belsky dans l’innovation pourrait ainsi enrichir l’industrie du cinéma, ouvrant la porte à de nouvelles synergies entre technologie et création.