Sclash : la voie du samouraï en 2D

Le combat entre les clans Aki et Natsu dans Sclash est une histoire inspirée de la culture japonaise.

Sclash de Bevel Bakery et Abiding Bridge propose d’incarner des samouraïs dessinés à la main dans de magnifiques décors peints et d’affronter des adversaires dans des duels épiques et solennels où un coup est suffisant pour tuer :

Gérez votre endurance, respirez et prenez votre temps pour porter un coup mortel. Jouez en local et en ligne au jeu de versus le plus intense, choisissez parmi cinq samouraïs, plus de 16 stages et plus de 50 skins à collectionner au fil des duels.

Un trailer pour Sclash

Disponible sur PC via Steam et GOG, Sclash sortira dans le courant de l’année sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et Nintendo Switch avec un mode en ligne.