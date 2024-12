Scandale $HAWK : une star virale face à la tourmente crypto

L'influenceuse américaine Haliey Welch se retrouve au centre d’un scandale lié à une cryptomonnaie basée sur son image. Elle tente aujourd’hui de redorer son image.

Tl;dr Haliey Welch, devenue célèbre grâce à une vidéo virale, a capitalisé sur sa popularité pour bâtir une carrière d’influenceuse avec un large public et divers projets.

Le lancement de sa cryptomonnaie $HAWK s’est transformé en fiasco, la valeur s’effondrant rapidement et suscitant des accusations de fraude contre ses partenaires.

Haliey Welch affirme coopérer avec la justice pour aider les investisseurs lésés, tandis que son avenir en tant qu’influenceuse reste incertain après ce scandale.

Une montée fulgurante vers la célébrité

Haliey Welch, surnommée « Hawk Tuah Girl » après qu’une interview improvisée l’a rendue célèbre, a connu une ascension fulgurante en 2023. Originaire du Tennessee, elle a su convertir un moment viral en une véritable carrière d’influenceuse. Avec des millions de followers, elle a lancé un podcast à succès, Talk Tuah, et fondé une association pour la protection des animaux, renforçant son image d’icône positive. Sa personnalité charismatique et son habileté à rester au centre de l’attention médiatique ont fait d’elle l’une des figures les plus suivies et appréciées sur les réseaux sociaux. Haliey Welch semblait destinée à briller sur le long terme, à la croisée de l’authenticité et de la popularité numérique.

Le crash du $HAWK et la polémique

Au début du mois de décembre, Haliey Welch a lancé le $HAWK, une cryptomonnaie inspirée de son image de marque, en partenariat avec deux entrepreneurs. Bien qu’elle ait brièvement atteint une valorisation de 500 millions de dollars, le projet s’est effondré en moins de 24h, perdant plus de 90% de sa valeur. L’effondrement a suscité des accusations de fraude, certains accusant les créateurs d’avoir orchestré un « rug pull » — une manipulation consistant à vider les fonds collectés en laissant les investisseurs sans rien. Haliey Welch, quant à elle, est restée silencieuse pendant les débats en ligne, laissant ses partenaires gérer les critiques.

Une action en justice et une coopération affirmée

Deux semaines après la débâcle, Haliey Welch a enfin pris la parole sur X, annonçant qu’elle coopérait avec le cabinet d’avocats Burwick Law, qui représente les investisseurs lésés. La plainte vise ses partenaires, Alex Larson Schultz et Clinton So, ainsi que les entités impliquées dans le lancement de la cryptomonnaie. Elle les accuse d’avoir manipulé son image pour attirer des investisseurs novices. Haliey Welch affirme qu’elle ignorait les détails du projet et se dit prête à fournir des preuves de sa bonne foi. Selon les documents révélés, elle aurait reçu 125.000 dollars en amont, ainsi qu’une part des bénéfices, mais son rôle se limitait à promouvoir la cryptomonnaie.

Quel avenir pour Haliey Welch et le $HAWK ?

Pour l’instant, Haliey Welch semble échapper aux poursuites judiciaires directes, bien que le scandale ait gravement entaché son image. Sa capacité à rebondir dépendra de sa gestion de cette crise et de la récupération de la confiance du public. Pendant ce temps, le $HAWK continue de circuler sur les marchés de la cryptomonnaie, malgré une valeur tombée sous les 0,002 dollars. Cet engouement persistant pour un actif aussi volatil illustre la fascination durable de certains traders pour les paris à haut risque, même après un crash spectaculaire. Quant à Haliey Welch, elle devra sans doute réévaluer ses choix avant de se relancer dans l’arène publique.