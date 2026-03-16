Sarah Michelle Gellar annonce une mauvaise nouvelle sur le reboot de Buffy, mais l’espoir subsiste

Sarah Michelle Gellar a confirmé une nouvelle peu réjouissante concernant le projet de reboot de la série culte Buffy contre les vampires. Malgré cette annonce décevante pour les fans, quelques éléments laissent entrevoir une lueur d’espoir pour l’avenir du show.

Tl;dr Le retour de Buffy sur Hulu annulé.

sur Hulu annulé. Sarah Michelle Gellar confirme la fin du projet.

L’avenir d’un revival reste incertain.

L’annulation inattendue du revival de « Buffy » sur Hulu

Jusqu’à récemment, l’idée d’un retour de Buffy contre les vampires semblait enfin se concrétiser. Porté par l’enthousiasme des fans et une équipe prête à se lancer dans l’aventure, le projet baptisé Buffy: New Sunnydale devait réunir une nouvelle génération d’acteurs autour de l’incontournable Sarah Michelle Gellar, dont le retour avait créé la surprise. Aux côtés de l’actrice principale, des noms tels que Ryan Kiera Armstrong, choisie pour incarner la nouvelle tueuse, mais aussi Faly Rakotohavana, Jack Cutmore-Scott, Ava Jean, Sarah Bock et Daniel Di Tomasso, étaient déjà annoncés.

Une annonce brutale pour les fans et l’équipe créative

La douche froide est tombée cette semaine, directement depuis le compte Instagram de Sarah Michelle Gellar. Dans une vidéo empreinte d’émotion, l’actrice a elle-même confirmé ce que beaucoup redoutaient : « Je suis vraiment désolée de devoir partager ça avec vous, mais je voulais que cela vienne de moi. Malheureusement, Hulu a décidé de ne pas donner suite à “Buffy: New Sunnydale”. Je remercie Chloé Zhao qui m’a rappelé à quel point j’aimais Buffy et ce qu’elle représentait pour nous tous. Cela ne change rien à tout cela. Et si jamais l’apocalypse arrive vraiment, vous pouvez toujours me biper. »

L’implication de la réalisatrice oscarisée Chloé Zhao, qui a dirigé le pilote écrit par les sœurs Zuckerman, n’aura donc pas suffi à convaincre la plateforme. Le timing surprend néanmoins, alors même que le tournage du pilote était terminé depuis plusieurs mois.

Doutes persistants et portes entrouvertes pour Buffy ?

Ce revirement survient alors que Sarah Michelle Gellar, en pleine promotion pour la suite de « Ready or Not », venait tout juste d’expliquer avoir longtemps hésité avant d’accepter ce comeback tant attendu. D’après ses confidences : « Cela m’a pris quatre ans pour finalement dire oui… puis revenir sur ma décision encore et encore. J’avais besoin de temps, car faire revivre Buffy n’allait pas de soi. » C’est finalement la passion communicative de Chloé Zhao qui avait su rallumer la flamme.

À ce stade, plusieurs questions demeurent sans réponse :

La diffusion du pilote est-elle totalement exclue ?

Le projet pourrait-il renaître ailleurs malgré sa propriété détenue par Fox ?

Un autre revival verrait-il le jour sous une forme différente ?

Selon certaines sources citées par Variety, tout espoir n’est peut-être pas perdu : « L’amour pour Buffy reste immense… La porte n’est pas totalement fermée. »

L’attente persiste parmi les fidèles du Scooby Gang

Alors que la nostalgie persiste chez toute une génération, il faudra se contenter – pour l’instant – des souvenirs liés à cet univers culte. La volonté des créateurs comme celle des fans demeure intacte ; seul un contexte favorable semble désormais manquer pour ressusciter définitivement Buffy et son monde sombrement fantastique.