Samsung Unpacked 2023 : toutes les annonces de cette édition estivale, riche en nouveaux produits. Voici ce qu'il faut savoir.

L’édition estivale 2023 du Samsung Unpacked fut bien remplie, et c’est peu dire. Le géant sud-coréen a non seulement introduit sa dernière génération de smartphones à écran pliable, mais aussi des mises à jour de ses smartwatches et tablettes. Si vous n’avez pas pu assister à la présentation, voici un récapitulatif de tous les produits annoncés.

Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5

L’appareil mis à l’honneur cette année était la variante “à clapet”, le Galaxy Z Flip 5. Ce nouveau modèle dispose d’un écran externe bien plus grand de 3,4 pouces, permettant de répondre aux messages, utiliser Wallet et gérer d’autres tâches qui ne nécessitent pas d’ouvrir le téléphone. Sa nouvelle charnière élimine aussi le petit creux lorsque l’appareil est fermé. Il y a aussi une puce Snapdragon 8 Gen 2 plus rapide et deux fois plus de stockage. À partir de 999 $, disponible dès à présent en précommande pour une livraison le 11 août.

Le Galaxy Z Fold 5, lui, est une mise à jour plus mineure. Plus fin, sans creux lorsque plié, avec un écran principal plus lumineux, une puce Snapdragon 8 Gen 2 et un multitâche amélioré. Livraison à partir du 11 août. Tarif à partir de 1 799 $. Les précommandes sont d’ores-et-déjà ouvertes.

Galaxy Watch 6

La plus grosse mise à jour de cet Unpacked estival est probablement celle de la montre. La gamme Galaxy Watch 6 introduit certaines améliorations attendues de longue date. La couronne rotative est de retour. Les deux versions disposent d’un écran plus grand et plus lumineux, d’un processeur plus performant et d’une plus grande batterie. Le tout avec un système de changement de bracelet en “un clic”.

Les Galaxy Watch 6 seront livrées à partir du 11 août. Les précommandes sont ouvertes. Comptez 300 $ pour le modèle de base et 400 $ pour la Classic.

Galaxy Tab S9

Avec la gamme Galaxy Tab S9, Samsung séduit les fans de tablettes haut de gamme. Si le design n’a pas beaucoup changé, c’est une mise à jour d’importance avec, notamment, des écrans AMOLED offrant un taux de rafraîchissement dynamique, une puce Snapdragon 8 Gen 2, des haut-parleurs plus puissants et même une certification IP68 pour les deux modèles et le S Pen.

Là encore, les précommandes sont ouvertes. La Galaxy Tab S9 démarre à 800 $, la Tab S9+ 12,4 pouces à 1 000 $ et la Tab S9 Ultra de 14,6 pouces à 1 200. Livraison à partir du 11 août.