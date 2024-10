Samsung prépare une révolution avec le lancement de One UI 7 et du Galaxy S25

Samsung prévoit de lancer son One UI 7 en même temps que le Galaxy S25, une mise à jour qui semble apporter de grands changements.

One UI 7 de Samsung : une nouvelle ère pour Android

Il est enfin temps de découvrir ce que Samsung nous réserve avec la version bêta d’Android 15, basée sur One UI 7. Bien que la firme n’ait pas annoncé de date précise, elle nous promet une première expérience « avant la fin de cette année », une échéance désormais très proche.

Une annonce attendue lors de la conférence des développeurs de Samsung

Comme l’a relevé 9to5Google, c’est lors de la dernière édition de la traditionnelle Samsung Developer Conference que l’entreprise a révélé le calendrier du nouvel OS. Ce dernier a connu de nombreux rebondissements depuis son annonce initiale, et a même été retardé « indépendamment » à un moment donné. L’annonce de sa sortie prochaine est donc une bonne nouvelle.

Une sortie finale prévue pour 2025

La version définitive de One UI 7 n’est pas attendue avant le lancement des appareils Galaxy S25, prévu pour début 2025. Ainsi, si vous voulez tester le logiciel final, il vous faudra faire preuve de patience.

Voici ce que Samsung a déclaré dans son communiqué :

« Samsung a présenté une avant-première de One UI 7 lors de la SDC24, mettant en valeur son nouveau UX axé sur un design simple, percutant et émotionnel, ainsi que de nouvelles façons d’intégrer les fonctionnalités de l’IA Galaxy dans les activités quotidiennes. La bêta de One UI 7 sera disponible pour les développeurs avant la fin de cette année. »

Une interface utilisateur prometteuse

Qu’est-ce que One UI 7 nous réserve ? Selon le site sœur Android Central, « One UI 7 devrait être une refonte massive et fraîche pour l’interface One UI sur les téléphones et tablettes. » La prochaine version de One UI se concentre sur « la simplification de l’interface utilisateur, la création d’une ambiance unique One UI, et l’introduction de nouveaux éléments UI visant à donner aux utilisateurs un coup de pouce émotionnel positif. »

Il est important de noter que le système d’exploitation sera disponible « pour les développeurs », et non pour les utilisateurs finaux ordinaires. Bien sûr, vous pouvez choisir de télécharger la version bêta du développeur et d’essayer les nouvelles fonctionnalités, mais elle ne sera pas prête pour une sortie finale et ne sera probablement pas agréable à utiliser sur votre appareil principal.