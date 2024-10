Samsung pourrait remplacer l’application Paramètres de ses appareils Galaxy par l’IA

Ce que nous savons sur la possibilité pour les téléphones Samsung Galaxy de remplacer l'application des paramètres par de l'IA.

Tl;dr Samsung envisage de remplacer l’application Paramètres par l’IA.

Cette IA pourrait modifier les réglages sans intervention de l’utilisateur.

Cette technologie suscite des questions sur la vie privée et la sécurité.

Une nouvelle ère pour les smartphones

Imaginez un monde où l’application Paramètres familière de votre téléphone serait entièrement remplacée par l’intelligence artificielle (IA). C’est la possibilité que Samsung est en train d’envisager, selon un rapport de l’agence de promotion de l’industrie informatique nationale de Corée relayé par ETNews.

Une IA qui s’occupe de tout

Le géant de la technologie envisage de nouvelles applications d’IA qui permettraient à l’appareil de modifier lui-même les options clés sans intervention de l’utilisateur. Cela comprendrait des éléments majeurs d’un smartphone, comme les caméras ou le clavier à l’écran. Depuis le début de l’année, Samsung a montré ce que son package d’IA Galaxy est capable de faire avec la série Galaxy S24. Bien que ces fonctionnalités permettent l’édition d’images et de vidéos, les résumés de texte et la traduction et transcription en direct, il n’y a actuellement rien dans l’IA Galaxy directement lié à l’ajustement des paramètres.

Des questions de confidentialité

Cependant, comme pour toutes les applications d’IA de ce type, des questions de confidentialité se posent quant à la quantité de données sur lesquelles ces prédictions devraient être basées, et comment elles seraient traitées. Le traitement sur l’appareil serait plus sûr, mais pourrait limiter l’utilité des paramètres de l’IA, tandis que le faire dans le cloud pourrait signifier sacrifier la confidentialité et la sécurité en échange de meilleures performances.

Un futur sans « Paramètres »

Il faut noter que, si Samsung veut éliminer l’application Paramètres, il serait imprudent de ne pas inclure un moyen de passer outre manuellement. Même l’IA la plus intelligente ne réussira pas toujours. De plus, il ne faut pas s’attendre à ce que le Galaxy S25, prévu pour janvier 2025, abandonne soudainement le menu Paramètres. Mais nous devrions peut-être garder un œil sur Samsung nous préparant lors du lancement du S25, et des appareils ultérieurs, à des paramètres alimentés par l’IA à l’avenir.