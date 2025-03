Samsung pourrait défier Shokz en lançant des écouteurs à conduction osseuse Galaxy

Samsung pourrait bien faire concurrence à Shokz en lançant sa propre gamme de casques à conduction osseuse Galaxy, marquant ainsi une nouvelle étape dans le monde de la technologie audio.

Tl;dr Samsung prévoit de lancer des écouteurs à conduction osseuse.

Le produit, nommé « Able », devrait être lancé en juillet lors de l’événement Samsung Fold7.

Ils utiliseraient les vibrations des os de la tête pour transmettre le son.

Une innovation signée Samsung

Réputée pour son audace dans le domaine des écouteurs, la firme sud-coréenne Samsung ne cesse de surprendre. Après les Samsung Galaxy Buds Live, ces fameux écouteurs en forme de haricots qui ont suscité beaucoup de réactions, la marque s’apprête à lancer une nouvelle forme d’écouteurs.

Une immersion sonore inédite

Selon une publication Weibo de Ice Universe, Samsung envisage d’expérimenter une nouvelle forme d’audio non invasive : les écouteurs à conduction osseuse. Cette technologie permet de transmettre le son en faisant vibrer les os de la tête, offrant ainsi une expérience d’écoute unique. Ce système présente un avantage de taille pour les sportifs, qui pourront ainsi rester attentifs à leur environnement tout en profitant de leur musique.

Le futur du son

Le produit, baptisé « Able », devrait être dévoilé lors de l’événement Samsung Fold7 en juillet. Cependant, la concurrence est rude dans ce domaine, et Samsung devra faire preuve de créativité pour se distinguer des marques déjà établies, comme Shokz. Néanmoins, l’équipe de fitness est impatiente de tester ces écouteurs révolutionnaires.

Il est certain que le lancement de ces écouteurs est attendu avec impatience par les amateurs de technologie et de musique. Il ne reste plus qu’à patienter jusqu’en juillet pour découvrir ce que Samsung nous réserve.