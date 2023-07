Samsung dévoilera ses nouveaux appareils avec écran pliable le 26 juillet. L'occasion de découvrir les très attendus Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5.

Chaque année, la même ritournelle. Les géants de la tech sont attendus au tournant, leurs événements étant des rendez-vous incontournables pour les fans des marques, l’occasion de découvrir les appareils à venir. Et force est de constater que les fabricants adorent se plier à l’exercice. Aujourd’hui, c’est le géant sud-coréen Samsung qui s’y prépare, avec, comme à son habitude, un Galaxy Unpacked qui devrait être très intéressant.

Nous savions qu’un tel événement arriverait bientôt, mais Samsung n’avait, jusqu’alors, pas confirmé la date de son prochain Unpacked. L’événement aura lieu le 26 juillet à 13 h (heure française), l’entreprise l’a annoncé tout récemment. Et si vous vous demandiez pourquoi cette heure si “avancée” dans la journée, c’est simplement parce que Samsung organise l’événement depuis Séoul, en Corée du Sud. Lorsque le géant avait commencé à teaser son Unpacked le mois dernier, il avait promis que ce serait l’occasion de dévoiler la dernière génération d’appareils à écran pliable.

L’occasion de découvrir les très attendus Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5

Autrement dit, attendez-vous à découvrir les prochaines générations des Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip. Grâce à un certain nombre de leaks, nous avons aujourd’hui une très bonne idée de ce que Samsung a prévu pour ses appareils. Pour le premier, tous les signes semblent pointer vers un mécanisme de charnière encore amélioré, lequel permettrait au Z Fold 5 de se fermer à plat. Le changement le plus important sur le Z Flip 5 semble être un plus grand écran frontal.

Avant le 26 juillet, Samsung offre un crédit de 50 $ à celles et ceux qui décideraient de précommander le Galaxy Z Fold 5 ou le Galaxy Z Flip 5. Si vous avez l’intention de profiter de cette promotion, rendez-vous sur le site officiel de l’entreprise et renseignez votre nom et votre adresse email. Et si vous changez d’avis par la suite, sachez que cette offre est totalement sans engagement.