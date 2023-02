Salto n’accepte plus de nouveaux abonnés

La plateforme française de SVOD est toujours en passe de s'éteindre.

Si le groupe France Télévisions n’a pas encore décidé d’officialiser l’arrêt de Salto, la plateforme française de SVOD annonce quand même la couleur sur sa page d’accueil depuis le début de la semaine :

Il n’est malheureusement plus possible de souscrire à Salto. Merci à tous les abonnés Salto d’avoir partagé avec nous leur envie et leur enthousiasme pour une plateforme de streaming Made in France.

A noter que les abonnés de Salto n’ont d’ores et déjà plus accès aux episodes en avant-première de certains feuilletons comme Ici tout commence et Demain nous appartient.

La dissolution de Salto est “imminente”

Créée à l’automne 2020 par les groupes TF1,M6 et France Télévisions, le “Netflix à la française” vit ses dernières heures. Avec des dettes évaluées à 200 millions d’euros et sans repreneur, Salto est bon pour la liquidation financière puis une revente de ses actifs. Plusieurs médias s’avancent d’ailleurs sur une date précise pour la fin de Salto. Entre fin février et début mars pour Stratégie, dès cette semaine pour Les Échos ou encore ce mercredi d’après Le Figaro et des sources proches du dossier.

Salto employait à la mi-janvier 42 personnes en CDI et 8 en CDD, pour un nombre d’abonnés estimé à environ 800.000. L’abonnement coûtait 7,99 euros par mois (ou 5,80 pour un abonnement pris sur un an). Si la disparition de la plateforme se confirme, ces salariés pourraient retrouver des postes au sein de TF1 et M6.

