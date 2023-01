Salto : l’arrêt de la plateforme française de SVOD sera officialisé en fin de semaine

Trois ans après sa création avec l'aide de TF1 et M6, le groupe France Télévisions s'apprête à acter la dissolution de Salto.

Avec seulement 800.000 abonnés et un déficit estimé à 85,6 millions d’euros pour un chiffre d’affaires de 17,1 millions d’euros, Salto est loin d’être dans les meilleures conditions pour concurrencer des services comme Netflix, Amazon Prime Video et Disney+. Si TF1 et M6 se sont désengagés de la plateforme française de SVOD pour créer MyTF1 Max et 6play Max, France Télévisions avait pour projet de revendre Salto pour 45 millions d’euros à des sociétés comme Canal+, Amazon ou encore FuboTV, le propriétaire de Molotov. Un seul acteur du marché s’est finalement porté candidat à un rachat, mais l’offre de l’espagnol Agile n’était pas au niveau.

Face à cet échec, Delphine Ernotte, présidente du groupe France Télévisions, va officiellement annoncer l’arrêt de Salto durant un comité social et économique extraordinaire. Plusieurs sources s’accordent à dire qu’il devrait précisément s’agir d’une dissolution avec cession des actifs. Ainsi, plusieurs services bien implanté dans la SVOD pourront récupérer des programmes ainsi que des infrastructures technologiques à moindres frais. Etant donné que l’arrêt de Salto est en rumeur depuis de nombreux fois, plusieurs dizaines de départs ont été recensés ces derniers mois. Les locaux de Boulogne-Billancourt à Hauts-de-Seine seraient désormais pratiquement vides.

Pour mémoire, Salto était vendu comme le “Netflix français”. La plateforme propose des contenus inédits et exclusifs produits par TF1, France Télévisions et M6, ainsi que des films et émissions de télévision français et étrangers. En plus des contenus en vidéo à la demande, Salto permet de regarder en direct les chaînes de télévision des groupes fondateurs et de rattraper des contenus diffusés récemment ou bien de visionner en avant-première certains programmes, avant leur diffusion à l’antenne.