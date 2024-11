Saison 3 de La Diplomate : un personnage secondaire pourrait jouer un rôle majeur… et maléfique ?

La série télévisée La Diplomate prépare un rôle majeur pour un personnage secondaire dans la saison 3, potentiellement celui d'un méchant.

Après deux saisons remplies de suspense et de rebondissements, nous pourrions voir un nouvel antagoniste dans la prochaine saison de « The Diplomat ». Cette série politique captivante, diffusée sur Netflix, pourrait présenter une surprise dans son casting. Un acteur qui, jusqu’à présent, a joué un rôle assez discret pourrait prendre les devants.

Dans la saison 2 de « The Diplomat », le rêve de Kate Wyler d’accéder à la vice-présidence a subi un sérieux revers. Malgré les difficultés, la nouvelle présidente Grace Penn pourrait toujours la nommer comme sa seconde, mais cela ressemblerait plus à un geste de pouvoir tordu qu’à autre chose. L’avenir du personnage de Kate, interprété par Keri Russell, reste incertain.

Carole Lengetti, interprétée par Laurel Lefkow, a joué un rôle très occasionnel jusqu’à présent. Apparaissant seulement dans deux épisodes, son personnage semble pourtant partager une amitié assez proche avec Kate. Leur relation professionnelle passée pourrait suggérer un respect mutuel et une confiance immense. Carole pourrait donc devenir un personnage central dans la troisième saison de « The Diplomat ».

Il est également possible que Carole ait été dans la poche de Grace Penn tout ce temps, ce qui serait un twist incroyablement douloureux pour Kate. Il reste donc une possibilité que Carole ait été envoyée par Grace pour surveiller Kate pendant l’enquête qui a occupé la majeure partie de l’intrigue de « The Diplomat ».

On en pense quoi ?

Il est certain que la saison 3 de « The Diplomat » promet d’être pleine de surprises et de rebondissements. Le rôle potentiellement accru de Carole Lengetti pourrait ajouter une couche supplémentaire d’intrigue et de suspense à la série. Que cela se traduise par une trahison ou un soutien inattendu, les téléspectateurs seront sans aucun doute impatients de découvrir ce que la prochaine saison leur réserve.