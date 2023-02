Saint Seiya : The Beginning, une origin story sur Les Chevaliers du Zodiaque

Saint Seiya : Knights of the Zodiac change de titre et devient Saint Seiya : The Beginning.

Pensée comme une prémisse originale et une intrigue pour reconstruire l’ensemble du lore de Saint Seiya, l’histoire de Saint Seiya : The Beginningtourne autour d’un orphelin des rues nommé Seiya qui découvre et réveille un pouvoir mystique en lui appelé Cosmo. Avec cette énergie ardente contenue dans son corps, il a la chance de devenir un guerrier en armure appelé Saint (ou Chevalier dans ce nouveau film) dont le devoir est de protéger Sienna, une fille qui a le pouvoir d’une déesse en elle car elle est la réincarnation de la déesse Athéna.

Avec l’aide et les conseils d’Alman Kiddo qui forme un ordre de chevaliers, Seiya se lance dans un voyage pour contrôler une ancienne armure grecque qui contient le pouvoir de la constellation de Pégase et se battre pour le bien de Sienna.

Un teaser pour Saint Seiya : The Beginning

Saint Seiya : The Beginning sortira le 28 avril prochain dans les salles obscures japonaises. Il n’y a pas encore de date pour la France, ni pour les États-Unis. Toei Animation et Sony Pictures Worldwide Acquisitions collaborent avec A Really Good Film Company sur cette nouvelle adaptation en live-action de Saint Seiya. Tomasz Baginski (The Witcher, Paths of Hate, The Kinematograph) en est le réalisateur, tandis que Josh Campbell (The League of Extraordinary Gentlemen, Blade 2, Horizon Line) et Matt Stuecken (10 Cloverfield Lane, G.I. Joe : The Rise of Cobra, The Mummy : Tomb of the Dragon Emperor) se sont occupés du scénario. Andy Cheng (Rush Hour 2, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Shanghai Noon) est lui le coordinateur des cascades et combats.

L’auteur du manga, qui est l’un des producteurs exécutifs de Saint Seiya : The Beginning, Masami Kurumada, a déclaré que le film s’adresse aux fans fidèles qui soutiennent la licence Saint Seiya depuis 30 ans ainsi qu’à la nouvelle génération de fans.