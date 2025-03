Sadie Sink, quel rôle dans Spider-Man 4 et l’univers Marvel ?

Dans le prochain Spider-Man 4 et l'univers cinématographique Marvel, quel rôle l'actrice Sadie Sink pourrait-elle endosser ? Les hypothèses débattues par le panel ComicBook.

Tl;dr Sadie Sink rejoint le casting de Spider-Man 4.

Des rumeurs suggèrent qu’elle pourrait jouer Jean Grey, Firestar ou Gwen Stacy.

Son rôle dans Stranger Things a propulsé sa carrière à Hollywood.

Une nouvelle figure au sein du MCU

L’actrice Sadie Sink, révélée au grand public grâce à son rôle de Max Mayfield dans la série à succès Stranger Things, rejoint le casting du très attendu Spider-Man 4. Cette nouvelle a suscité une vague d’excitation et de spéculation parmi les fans de l’univers cinématographique Marvel (MCU).

De Stranger Things à Spider-Man 4

La carrière de Sadie Sink a décollé après sa performance remarquée dans Stranger Things, lui valant des éloges de la critique. Depuis, elle continue d’étonner le public avec des performances marquantes dans des projets bien connus comme le clip musical « All Too Well » de Taylor Swift, le film The Whale de Darren Aronofsky et O’Dessa de Searchlight Pictures, qui a été présenté en première au SXSW la semaine dernière. Alors que les fans attendent impatiemment son retour en tant que Max dans la saison 5 de Stranger Things, son casting dans Spider-Man 4 confirme la trajectoire ascendante de l’actrice à Hollywood.

Les spéculations sur son rôle

Avec l’annonce de son intégration au MCU, les spéculations vont bon train sur Internet. Certains fans envisagent la possibilité de voir l’actrice incarner des personnages clés de l’univers Marvel tels que Jean Grey, Firestar ou Gwen Stacy. La rumeur la plus persistante suggère que Sadie Sink pourrait jouer Jean Grey, membre emblématique des X-Men. Toutefois, d’autres fans imaginent plutôt l’actrice dans le rôle d’Angelica Jones, alias Firestar, ou dans une autre version de MJ Watson.

Quel que soit le rôle que Sadie Sink est appelée à jouer dans Spider-Man 4, une chose est sûre : son casting est un signe prometteur de la direction que prend le MCU.