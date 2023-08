S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl sera finalement disponible l’année prochaine

Initialement programmée pour 2023, la sortie de S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl est décalée par le studio ukrainien GSC Game World à 2024.

S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl est une combinaison unique de jeu de tir à la première personne, de simulation immersive et d’horreur. Les joueurs s’immergent dans un monde ouvert aux détails complexes, accompagné de graphismes next-gen et d’une narration riche, le tout enveloppé dans une atmosphère intense propice à une aventure mortifère.

Every profound adventure begins with a recon foray. And ours embarks on this very day on @gamescom!#goodhuntingstalker pic.twitter.com/rViIgvEfbp

— S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) August 23, 2023