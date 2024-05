Ryan Reynolds révèle un secret : il n’y aura pas de scène post-crédits pour Deadpool et Wolverine

Ryan Reynolds annonce que Deadpool & Wolverine évitera la séquence post-crédits traditionnelle de Marvel. Pourquoi ? Difficile à dire.

Reynolds a caché un message dans la dernière bande-annonce du film.

Des rumeurs suggèrent que le film pourrait inclure une scène post-crédits

Le film sortira en juillet et les billets sont déjà en vente.

Un coup de théâtre pour Deadpool & Wolverine

Dans une nouvelle bande-annonce pour le prochain film de Marvel, Deadpool & Wolverine, l’acteur Ryan Reynolds a glissé un message caché qui a choqué les fans : le film pourrait sauter la traditionnelle séquence post-crédits de Marvel.

Un message caché dans la bande-annonce

Disney a annoncé que les billets pour Deadpool & Wolverine étaient maintenant en vente et a publié une nouvelle bande-annonce contenant un QR code. Ce code mène à une vidéo sur le compte YouTube personnel de Reynolds, où l’acteur déclare que le film évitera la séquence post-crédits traditionnelle.

Un clin d’œil à la tradition de Marvel

Reynolds semble suggérer que Deadpool & Wolverine se moquerait de la tradition des scènes post-crédits de Marvel en n’en incluant pas lui-même. Cependant, le créateur de Deadpool, Rob Liefeld, a déjà fait allusion à une scène post-crédits dans Deadpool & Wolverine, qualifiée d’“époustouflante”.

L’importance de la scène post-crédits

Il serait surprenant que Deadpool & Wolverine ne comporte pas de scène post-crédits. Une telle scène permettrait à Marvel de préparer ses futurs projets multivers et les apparitions futures de Deadpool et Wolverine dans l’Univers Cinématographique Marvel (MCU). Elle pourrait également jouer avec le format traditionnel des scènes post-crédits grâce aux capacités de Deadpool à briser le quatrième mur, à la présence de Wolverine et aux nombreux caméos du film.