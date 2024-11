Ryan Reynolds, alias Deadpool, va faire revivre un super-héros inattendu sur grand écran

Ryan Reynolds, connu pour son rôle dans les films Deadpool et Wolverine, est maintenant impliqué dans un nouveau projet captivant : donner vie à un autre super-héros surprenant sur le grand écran.

Après avoir conquis les box-offices avec Deadpool et Wolverine, Ryan Reynolds change de cap et se lance dans la production d’un autre super-héros.

Un super-héros de taille… de souris

L’acteur canadien, à travers sa société de production Maximum Effort Productions, travaille actuellement sur l’adaptation cinématographique du célèbre dessin animé Mighty Mouse, en collaboration avec Paramount Animation. Le scénario sera écrit par Matt Lieberman, qui a déjà travaillé avec Reynolds sur le film d’aventure Free Guy en 2021.

Un rongeur héroïque

Mighty Mouse, ce super-héros rongeur vêtu de son emblématique costume rouge et jaune, a fait ses débuts dans le court métrage The Mouse of Tomorrow en 1942. Rapidement renommé Mighty Mouse, il a ensuite été la vedette de près d’une centaine de courts métrages au cours des deux décennies suivantes. Il a même été remis au goût du jour dans les années 80 pour une nouvelle génération de fans avec la série Mighty Mouse: The New Adventures.

Un projet longtemps attendu

Paramount envisage de porter le personnage à l’écran depuis le début des années 2000. Avec l’implication de la société de production de Reynolds et un nouveau scénario en cours d’écriture, il semble que le projet commence enfin à se concrétiser. Le rôle exact de Reynolds dans le film, au-delà de sa fonction de producteur, reste toutefois à préciser.

Cette année, Reynolds a également joué dans le film familial IF de John Krasinski, qui rend hommage aux amis imaginaires. La date de sortie du film Mighty Mouse n’a pas encore été annoncée.