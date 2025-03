Russell T Davies déjà en quête du prochain Doctor Who

Qui sera l'heureux élu pour reprendre le flambeau de ce rôle mythique ?

Tl;dr Russell T Davies envisage déjà son successeur en tant que showrunner de Doctor Who.

Plusieurs scénaristes de la prochaine saison pourraient être candidats pour le poste de showrunner.

La deuxième saison de Doctor Who avec Ncuti Gatwa sortira en avril.

Passation de flambeau anticipée pour Doctor Who

Russell T Davies, le producteur chevronné de la série Doctor Who, a révélé qu’il envisageait déjà qui pourrait lui succéder en tant que showrunner, alors qu’il n’est que dans la deuxième année de son retour à la série. Malgré l’absence de confirmation officielle de la BBC pour une troisième saison, la préparation active de sa succession est particulièrement notable alors qu’il se prépare pour la première de sa deuxième saison en avril.

Un départ prévu pour Russell T Davies

Russell T Davies a fait cette surprenante admission lors d’une récente apparition sur le podcast David Tennant Does a Podcast With…. « Je ne reviendrai pas une troisième fois », a plaisanté Russell T Davies, laissant entendre qu’il envisage de ralentir le rythme de son travail. Ces commentaires suggèrent une approche plus délibérée pour trouver son successeur cette fois-ci.

Potentiels successeurs

Plusieurs scénaristes contribuant à la prochaine saison de Doctor Who pourraient potentiellement être candidats pour le poste de showrunner. L’équipe d’écriture actuelle comprend Pete McTighe, Juno Dawson, Inua Ellams et Sharma Angel-Walfall. Compte tenu de leur connaissance de l’univers de Doctor Who et de leur expérience de travail direct avec Russell T Davies, la prochaine saison pourrait servir d’audition informelle pour des rôles plus importants dans l’avenir de la série.

La deuxième saison de Gatwa en tant que Docteur

La prochaine saison mettra en vedette Ncuti Gatwa qui continuera son voyage en tant que Quinzième Docteur, tout en introduisant Varada Sethu en tant que nouvelle compagne Belinda Chandra après le départ de Ruby Sunday (Millie Gibson) à la fin de la saison précédente. La deuxième saison de Gatwa’s Doctor Who est prévue pour une première le 12 avril.

La question de qui pourrait être le prochain showrunner de Doctor Who reste ouverte.