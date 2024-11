Rogue Point : un shooter tactique des créateurs de Worms et Black Mesa

Le jeu sera bientôt disponible en accès anticipé.

Tl;dr Team17 développe le nouveau jeu FPS tactique rogue-lite Rogue Point.

Rogue Point se déroule dans un futur dystopique où les entreprises se battent pour le contrôle.

Le jeu offre des défis uniques avec des cartes générées de manière procédurale.

Team17 dévoile son nouveau projet : Rogue Point

Le célèbre développeur Team17, connu pour avoir créé Worms et publié des jeux tels que Dredge et Blasphemous, travaille actuellement sur un nouveau projet intrigant, Rogue Point. Pour ce jeu de tir à la première personne (FPS) tactique de type rogue-lite, le studio s’est associé à la Crowbar Collective, l’équipe à l’origine de Black Mesa, la reprise approuvée par Valve de Half-Life.

Un avenir dystopique dans Rogue Point

Dans ce nouveau titre, Team17 nous plonge dans un futur dystopique où un seul PDG contrôlait tout. Après sa mort, diverses entreprises concurrentes se battent pour se partager son empire. Pour cela, elles emploient des mercenaires via l’application MERX, un processus aussi simple que de commander un repas sur Uber Eats. Seule une équipe de justiciers, Rogue Point, résiste à cet état de choses.

Des défis tactiques uniques

Le jeu propose des affrontements entre équipes de quatre joueurs et des ennemis contrôlés par l’ordinateur de différentes classes, chacun offrant des défis uniques. Les joueurs doivent élaborer des stratégies et choisir le bon équipement, sous peine de perdre. Une grande variété d’équipements est disponible, dont certaines armes ne peuvent être obtenues que sur le terrain de mission.

Expérience de jeu renouvelée

Les cartes sont générées de manière procédurale, garantissant que chaque partie sera unique. De plus, l’équipement débloqué peut être utilisé pour les parties futures. Outre les missions de campagne standard, une mission d’endgame de difficulté maximale promet un défi de taille pour les plus téméraires. Les développeurs envisagent d’ajouter de nouvelles fonctionnalités, notamment de nouvelles armes, une IA améliorée et de nouvelles cartes.

Rogue Point n’est pas encore disponible en accès anticipé, mais vous pouvez l’ajouter à votre liste de souhaits sur Steam. La sortie du jeu est prévue pour 2025, mais aucune date précise n’a encore été annoncée.