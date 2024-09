Robert Sheehan : un Klaus Hargreeves pas si nouveau dans Umbrella Academy

Klaus Hargreeves dans Umbrella Academy et Nathan Young dans Misfits, tous deux incarnés par Robert Sheehan, partagent un humour décalé et une attitude rebelle. Cependant, malgré ces similitudes, ils se distinguent par leurs arcs narratifs : Klaus évolue au cœur de thématiques plus introspectives et surnaturelles, tandis que Nathan reste ancré dans un humour acerbe et un cynisme plus direct.

Tl;dr Robert Sheehan est connu pour son rôle de Klaus Hargreeves dans The Umbrella Academy.

Avant cela, il jouait un personnage similaire dans la série britannique Misfits.

Malgré des similitudes évidentes, les deux personnages ont des différences notables.

Robert Sheehan a quitté Misfits pour poursuivre sa carrière au cinéma.

La double facette de Robert Sheehan

Le célèbre acteur Robert Sheehan est largement reconnu pour son rôle marquant de Klaus Hargreeves dans la série The Umbrella Academy diffusée sur Netflix. Son personnage, qui peut communiquer avec les morts et qui s’avère être immortel, apporte une touche d’humour et de diversité à une distribution déjà riche en personnages intrigants.

De Misfits à The Umbrella Academy

Avant d’incarner Klaus Hargreeves, Robert Sheehan a joué dans diverses séries télévisées britanniques, dont le rôle de Nathan Young dans Misfits. Ce rôle lui a permis d’atteindre une audience plus large et de développer une certaine similitude avec son personnage de Klaus Hargreeves.

Misfits, une série de science-fiction britannique diffusée de 2009 à 2013, suit un groupe de jeunes délinquants qui acquièrent des super-pouvoirs suite à une tempête électrique. Nathan Young, joué par Robert Sheehan, devient immortel et obtient le pouvoir de voir les fantômes, des caractéristiques étrangement similaires à celles de Klaus Hargreeves dans The Umbrella Academy.

Similitudes et différences entre Nathan et Klaus

Bien que Nathan Young et Klaus Hargreeves partagent de nombreux traits de caractère et des pouvoirs similaires, ils restent des personnages distincts. Klaus, plus excentrique et flamboyant, a un intérêt pour l’art que Nathan n’a pas. De plus, Klaus a du mal à se lier à autrui à cause du fardeau de ses pouvoirs, tandis que Nathan est un antagoniste qui ne se soucie pas de l’opinion des autres.

Après Misfits

Robert Sheehan a quitté Misfits en 2011, remplacé par Joseph Gilgun qui incarne le personnage de Rudy Wade. Malgré son départ, son personnage Nathan Young reste l’un des plus mémorables de la série. Les fans de Nathan ont été ravis de retrouver un personnage similaire avec Klaus Hargreeves dans The Umbrella Academy.