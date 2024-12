Robert Pattinson décroche deux rôles majeurs au détriment d’Henry Cavill

Deux rôles majeurs dans des franchises cinématographiques ont échappé à Henry Cavill pour être finalement attribués à Robert Pattinson.

Tl;dr Robert Pattinson et Henry Cavill sont deux acteurs réputés pour leurs rôles dans de grandes franchises.

Pattinson a été choisi pour les rôles d’Edward Cullen dans Twilight et de Cedric Diggory dans Harry Potter, rôles que Cavill aurait pu obtenir.

Malgré des carrières divergentes, les deux acteurs continuent de briller dans l’industrie cinématographique.

Deux Étoiles de Cinéma, Deux Destinées

Robert Pattinson et Henry Cavill sont des figures incontournables du cinéma mondial. Pattinson, célèbre pour son rôle de Cedric Diggory dans « Harry Potter et la Coupe de Feu », d’Edward Cullen dans la saga « Twilight », et récemment de Batman dans « The Batman », a une carrière bien remplie. Cavill, quant à lui, a incarné Superman dans les films DC de Zack Snyder, Geralt de Rivia dans la série Netflix « The Witcher », et a même fait une apparition en tant que Wolverine dans « Deadpool & Wolverine ».

Les Rôles qui auraient pu être

Il est intéressant de noter que certains rôles emblématiques de Pattinson auraient pu revenir à Cavill. En effet, l’auteur de « Twilight », Stephanie Meyer, avait initialement envisagé Cavill pour le rôle d’Edward Cullen. Cependant, à l’âge de 24 ans, Cavill a été jugé trop âgé pour le rôle. « Le plus décevant pour moi, c’est de perdre mon Edward parfait. Henry Cavill a maintenant 24 ans. Prenons un moment de silence pour le pleurer… », avait écrit Meyer dans un billet de blog en 2007. C’est ainsi que Pattinson, qui répondait aux critères d’âge, a été choisi pour jouer Edward.

Des Carrières en Plein Essor

Malgré ces rebondissements, les deux acteurs ont réussi à se démarquer dans l’industrie cinématographique. Cavill, bien que son mandat en tant que Superman semble terminé, est toujours présent dans de grands projets. Il a repris son rôle de Sherlock Holmes dans « Enola Holmes 3 » et travaille également sur une adaptation de « Warhammer 40,000 » pour Amazon.

De son côté, Pattinson, qui a tendance à privilégier des projets plus indépendants depuis la fin de « Twilight », continuera à jouer le rôle de Bruce Wayne/Batman dans « The Batman: Part II », prévu pour une sortie en 2026. Quoi qu’il en soit, le futur semble prometteur pour ces deux talents indéniables du cinéma.