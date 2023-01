Returnal sur PC : fonctionnalités et configurations du rogue-like de Housemarque

Les fonctionnalités et les configurations requises pour faire tourner Returnal sur PC se dévoilent avec l'aide d'une bande-annonce.

Mikael Haveri, directeur marketing chez le studio finlandais Housemarque, détaille les fonctionnalités de la version PC de Returnal :

Nvidia DLSS et AMD FSR seront des options d’amélioration visuelle par IA disponibles pour les cartes graphiques compatibles, vous permettant d’augmenter votre framerate sans faire de compromis sur la résolution. Nvidia NIS a également été ajouté pour les joueurs qui désirent voir une amélioration au niveau des performances, mais ne disposent pas du matériel nécessaire pour profiter du DLSS ou du FSR. Returnal permet toujours les ombres par rayon tracé, mais, de surcroît, nos amis de chez Climax Studios ont ajouté la compatibilité avec les réflecteurs de route. Cela rendra le contraste entre les décors sombres et les balles de néon plus éclatant qu’auparavant. Tout cela peut désormais être vu dans deux nouveaux formats de résolution larges, Ultrawide 21:9 et Super Ultrawide 32:9.

Il déclare également :

Attrapez votre casque préféré pour faire l’expérience du son 3D de Returnal sur PC ! Profitez du son et de la musique primés grâce au Dolby Atmos, deux solutions 3D audio, ou du son surround 5.1 ou 7.1. Et avec l’audio par rayon tracé personnalisé, vous pourrez vous immerger pleinement dans l’atmosphère de Returnal. L’expérience sera optimale avec une manette DualSense, dans toute la magnificence de son retour haptique et de ses gâchettes adaptatives. Vivez chaque rencontre avec des indices sensibles sous vos doigts, offrant un canal de communication supplémentaire au plus grand bénéfice du joueur. Le clavier et la souris sont également acceptés par le jeu, ainsi qu’une large sélection d’options de personnalisation, vous permettant de configurer les contrôles sur ce qui vous correspond et convient vraiment.