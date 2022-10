Return to Silent Hill, le nouveau film de Christophe Gans

La nouvelle adaptation cinématographique de Silent Hill sera un reboot basé sur l'histoire de Silent Hill 2.

Sous la direction de Christophe Gans (Brotherhood of the Wolf, Saint Ange, Beauty and the Beast), le réalisateur du film Silent Hill de 2006, Return to Silent Hill suivra une intrigue similaire à celle de Silent Hill 2, dans lequel un homme se rend dans la ville de Silent Hill à la recherche de la femme de sa vie disparue. Au lieu de cela, il découvre un véritable cauchemar de monstres et d’horreur, dont l’infâme Pyramid Head, l’un des personnages les plus connus et les plus reconnaissables de la licence.

Une bande-annonce pour Return to Silent Hill

Rui Naito, responsable de la propriété intellectuelle et du développement cross-média de Silent Hill chez Konami, a révélé que le remake de Silent Hill 2 et le nouveau film Return to Silent Hill sont le fruit d’une proposition de Victor Hadida, l’un des producteurs du film Silent Hill de 2006. Ce dernier a suggéré que le réalisateur Christophe Gans et lui-même devraient reprendre leur collaboration, qui avait fait du premier film un succès au box-office. Cette proposition a incité l’éditeur japonais Konami à se lancer dans un remake de Silent Hill 2 pour accompagner le nouveau film en salles.