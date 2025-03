Retour des widgets sur l’écran de verrouillage d’Android cet été ?

Voici ce que nous savons sur le retour des widgets d'écran de verrouillage sur les téléphones Android par Google cet été : une version plus captivante et complète pour améliorer votre expérience utilisateur.

Tl;dr Les widgets d’écran de verrouillage reviennent sur Android.

La fonctionnalité sera disponible sur l’AOSP en été 2025 après la sortie d’Android 16.

Les développeurs pourront choisir si leurs widgets sont affichés sur l’écran de verrouillage.

Les widgets d’écran de verrouillage reviennent sur Android

Après une longue absence, les widgets d’écran de verrouillage font leur retour sur Android, une avancée attendue qui risque de transformer l’expérience utilisateur. Ces widgets étaient auparavant réservés à la tablette Pixel de Google, mais cela semble prêt à changer cet été.

Une fonctionnalité attendue pour l’été 2025

Sur le blog des développeurs Android, le chef de produit Tyler Beneke et l’ingénieur logiciel Luca Silva ont confirmé que les widgets d’écran de verrouillage feront un retour complet cet été. Plus précisément, cette fonctionnalité sera disponible sur l’Android Open Source Project (AOSP) sur les téléphones et les tablettes en « fin d’été 2025 » après la sortie d’Android 16. L’Android 16 est actuellement prévu pour être lancé avant la fin du deuxième trimestre 2025.

Cette annonce est destinée à assurer que les développeurs d’applications ont suffisamment de temps et de préavis pour préparer leurs widgets d’écran de verrouillage. Les widgets d’écran de verrouillage devront respecter les mêmes règles que les widgets Android classiques, et toute activité lancée à partir de ceux-ci nécessitera une authentification de l’utilisateur au préalable. Cela renforce la protection de la vie privée, une chose essentielle dans notre ère numérique.

Les développeurs pourront également choisir de ne pas afficher leurs widgets sur l’écran de verrouillage. L’ajout de widgets d’écran de verrouillage à l’AOSP n’apportera pas automatiquement des widgets d’écran de verrouillage aux téléphones existants sous Android 16. Cela dépendra entièrement du fabricant du téléphone – Samsung, OnePlus ou d’autres – d’ajouter la fonctionnalité grâce à une mise à jour.

Une fonctionnalité déjà présente dans le passé

Les widgets d’écran de verrouillage étaient en fait disponibles dans les premiers jours d’Android, avant que Google ne les supprime avec la sortie d’Android 5.0 (Lollipop) en 2014. Il semble que Google soit en train de réparer cette erreur et de ramener cette fonctionnalité après plus de 10 ans.

En ce qui concerne les téléphones qui proposeront rapidement cette fonctionnalité, cela reste incertain. Les Google Pixel sont presque garantis, mais pour le reste, cela dépendra entièrement de qui veut s’adapter et qui peut mettre à jour ses téléphones existants rapidement.