Respawn Entertainment : un troisième studio à Madison dans le Wisconsin

L'éditeur américain Electronic Arts renforce les équipes de Respawn Entertainment dédiées au suivi et au développement d'Apex Legends avec la création d'une nouvelle structure.

Ancien producteur sur Call of Duty chez Raven Software, filiale d’Activision, Ryan Burnett sera en charge du troisième studio Respawn Entertainment basé à Madison dans le Wisconsin. Son expérience dans les jeux-services permettra à ses équipes de faire preuve de créativité et d’innovation, principes qui constituent la base de jeux tels qu’Apex Legends, un Battle Royale qui arrive à résister à la force de frappe de Fortnite, tout en jouissant d’une belle présence dans le monde de l’eSport.

The @PlayApex team is growing with a new @Respawn office opening up in Wisconsin!! Exciting times ahead 🙏https://t.co/pWIrPuCzH0 pic.twitter.com/CCT6EbPUju — Karen @ GDC (@kalyrical) March 20, 2023

Daniel Suarez, vice-président des opérations chez Respawn Entertainment, a déclaré :

Depuis le premier jour, nous sommes convaincus que Respawn Entertainment n’est pas un lieu unique, mais un état d’esprit. Lorsque des personnes passionnées et talentueuses disposent d’une liberté de création. Ils réaliseront l’inattendu. Cette vision nous a aidés à nous étendre avec succès à Vancouver en 2019, et à mesure que le lieu de travail évoluait, elle nous a permis de continuer à travailler avec les meilleurs éléments de l’industrie du jeu, que ce soit au bureau, à distance ou de manière hybride. Nous voyons cet état d’esprit se refléter à Madison, qui s’est affirmée comme l’une des grandes villes de développement de jeux non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. C’est pourquoi nous avons travaillé en étroite collaboration avec la Wisconsin Economic Development Corporation (WEDC), dont nous apprécions l’aide, afin de faciliter la croissance de notre studio à Madison.

Apex Legends sera mis à jour pendant encore plusieurs années par Respawn Entertainment

Steven Ferreira, game director chez Respawn Entertainment, ajoute :

Nous pensons qu’Apex Legends est une franchise qui existera pendant 10, 15 ans ou plus, et nous sommes impatients d’y parvenir. La mise en place du service en direct d’Apex Legends est un cycle constant d’essais et d’expérimentations. Et c’est ce que le Wisconsin va nous donner – cette capacité à faire plus de choses, à pousser dans de nouveaux domaines comme les classes de légende et à essayer de faire des choses que nous n’avons jamais faites auparavant. Il y a deux types d’éléments clés. D’une part, il y a évidemment l’aspect capacité et le fait de nous aider à mettre en place la structure de notre équipe pour y parvenir, mais d’autre part, il y a les nouvelles perspectives et les nouvelles idées. Nous sommes toujours à la recherche de personnes ayant des expériences et des formations différentes.