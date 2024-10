Rencontre avec les nouveaux personnages de la saison 4 d’Outer Banks

"Outer Banks" saison 4 : découvrez les nouveaux personnages que vous allez rencontrer.

Tl;dr La saison 4 de « Outer Banks » sortira le 10 octobre sur Netflix.

Plusieurs nouveaux personnages rejoindront le casting.

La trame principale suivra la recherche du trésor du pirate Barbe Noire.

L’attente touche à sa fin

Les fans de « Outer Banks » peuvent commencer à marquer leurs calendriers. Après une longue attente, le retour de John B. Routledge, Sarah Cameron, Kiara Carrera, Pope Heyward et JJ Maybank, mieux connus sous le nom de Pogues, est annoncé. La quatrième saison du drame pour adolescents de Netflix sera diffusée à partir du jeudi 10 octobre.

De nouveaux visages

Et cette nouvelle saison apportera son lot de surprises avec l’introduction de plusieurs nouveaux personnages. Parmi eux, nous retrouverons J. Anthony Crane dans le rôle de Chandler Groff, un veuf récent qui, malgré son deuil, accueille les Pogues dans leur dernière aventure. Pollyanna McIntosh incarnera Dalia, une « leader révolutionnaire et méchante du monde » qui croisera la route des Pogues.

Des acteurs bien connus à l’affiche

De plus, Brianna Brown rejoint la distribution en tant que Hollis Robinson, une grande agente immobilière de l’île de Kildare qui a déjà travaillé avec Ward et qui a désormais des vues sur Rafe. Rigo Sanchez incarnera Lightner, un « randonneur dangereux et calculateur » qui mettra à l’épreuve les Pogues. Enfin, Mia Challis complétera le groupe des nouveaux venus de la saison 4 en incarnant Ruthie, une enfant sauvage qui développera une relation étroite avec Topper.

La quête du trésor de Barbe Noire

Les téléspectateurs pourront également en apprendre davantage sur Wes Genrette, interprété par David Jensen, qui a proposé une nouvelle aventure aux Pogues à la fin de la saison 3 : la recherche du trésor du célèbre pirate anglais Barbe Noire, en échange d’une importante récompense. Cette quête du trésor perdu de Barbe Noire sera le fil conducteur des nouveaux épisodes.

Restez à l’écoute pour d’autres nouvelles concernant la saison 4 de « Outer Banks », y compris des informations exclusives sur les coulisses, les descriptions des personnages, les nouvelles de casting, les photos sur le plateau et les nouvelles bandes-annonces. En attendant, vous pouvez voir ou revoir les trois premières saisons de ce drame d’action pour adolescents avec un abonnement Netflix.