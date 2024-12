Rematch : un jeu de football futuriste sans règles

Sloclap réinvente le football avec Rematch, un mélange entre Galactik Football et Rocket League.

Tl;dr Rematch de Sloclap met l’accent sur la coopération et la stratégie.

Il privilégie les compétences individuelles et collectives des joueurs.

Le modèle premium de Rematch pourrait représenter un risque face à la concurrence des jeux free-to-play.

Un gameplay unique

Rematch s’éloigne des simulations classiques en supprimant les règles traditionnelles comme les hors-jeu ou les corners. Chaque joueur sur le terrain est contrôlé par une vraie personne, ce qui met l’accent sur la coopération et le positionnement. Le contrôle de la balle repose sur une caméra à la troisième personne, offrant une liberté totale pour viser et passer. Les terrains sont entourés de murs, permettant des actions spectaculaires comme des rebonds inattendus ou des frappes acrobatiques. Avec des animations fluides et une direction artistique minimaliste propre à Sloclap, Rematch promet une expérience à la fois technique et dynamique.

Le talent avant tout

Contrairement aux jeux de football classiques où les statistiques des joueurs influencent la partie, Rematch mise uniquement sur les compétences des joueurs. Ici, pas de gestion d’équipe ou de niveaux à optimiser : tout repose sur votre maîtrise des commandes et votre capacité à collaborer avec vos coéquipiers. Ce choix rend le jeu accessible à tous, tout en offrant une profondeur stratégique pour ceux qui maîtrisent ses subtilités. Ce retour aux bases sportives s’inscrit dans une vision utopique où le plaisir de jouer prime sur les chiffres.

Un modèle économique risqué pour 2024

Alors que de nombreux jeux misent sur le free-to-play, Sloclap a choisi un modèle premium pour Rematch. Cette décision pourrait s’avérer audacieuse dans un marché saturé de jeux gratuits comme Rocket League. Bien que le studio parisien prévoie du contenu saisonnier et des cosmétiques attractifs, il semble ignorer les attentes modernes du public. Une révision de ce modèle pourrait être essentielle pour assurer le succès du jeu surtout après l’échec de Concord chez Sony.

Un univers utopique avec du potentiel

L’histoire de Rematch se déroule dans un futur idéal où l’énergie est durable et les compétitions sportives reviennent à leurs racines, loin du culte des célébrités. Cependant, les développeurs restent ouverts à des collaborations avec des marques ou des figures populaires. Cette vision encore floue du monde de Rematch pourrait évoluer avec le temps, offrant potentiellement une identité unique. À travers cette combinaison d’idées novatrices et de gameplay prometteur, Sloclap cherche à redéfinir le jeu de sport, mais le succès dépendra autant de ses choix narratifs que de ses performances en ligne.