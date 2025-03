Regardez dès maintenant Squad 36, le nouveau thriller intense de Netflix

La toute dernière production de Netflix, un film policier à suspense intense, est maintenant disponible en streaming pour vous tenir en haleine.

Tl;dr « Squad 36 » est un nouveau thriller policier français sur Netflix.

L’intrigue suit un policier enquêtant sur les meurtres de ses anciens collègues.

Le film est intense et captivant, malgré quelques défauts.

Un nouveau thriller français à découvrir sur Netflix

Netflix enrichit sa collection de thrillers policiers avec l’arrivée de “Squad 36”, un film français qui plonge le spectateur dans une série de meurtres choquants au sein de la police. Ce film, réalisé par Olivier Marchal, propose une intrigue simple mais efficace, offrant tous les frissons attendus du genre.

“Squad 36”, une enquête haletante

Le film suit Antoine Cerda, interprété par Victor Belmondo, un policier expérimenté de la Brigade d’Investigation et d’Intervention. Suite à une sanction de l’Inspection Générale de la Police Nationale, il est réaffecté à la Brigade Anti-Criminalité, tournant le dos à son ancienne unité dirigée par Sami Belkaïm, joué par Tewfik Jallab.

Antoine est forcé de s’adapter à son nouveau rôle, mais son monde bascule lorsque deux de ses anciens collègues sont assassinés en l’espace de 24 heures et qu’un troisième disparaît mystérieusement. Antoine décide alors de mener sa propre enquête, s’enfonçant dans une brutale querelle policière qui menace de le consumer.

Un regard sombre sur la police

“Squad 36” se distingue par son ton sombre et sérieux, qui maintient une tension constante tout au long du film. Le protagoniste, loin d’être un modèle de policier, apporte une dimension imprévisible à l’histoire. L’aspect moralement ambivalent des personnages rend le film d’autant plus captivant.

Avec une durée de 2 heures et 4 minutes, l’intrigue ralentit parfois avec des scènes répétitives servant de remplissage. Il est donc possible que ce rythme saccadé puisse déplaire à certains spectateurs, habitués à des thrillers plus compacts et intenses.

Une option intéressante pour les amateurs de thrillers

En dépit de ces quelques défauts, « Squad 36 » reste un choix de divertissement intéressant, se démarquant des thrillers policiers habituels sur Netflix. Sa représentation des jeux de pouvoir au sein de la police française ajoute une tension et un drame supplémentaires. Si vous êtes à la recherche d’un thriller captivant à regarder ce week-end, “Squad 36” pourrait être une option à considérer.

“Squad 36” est actuellement disponible en streaming sur Netflix.