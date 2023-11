Pax Massilia, un thriller sanglant dans la cité phocéenne

Marseille est en guerre pour le meilleur et pour le pire dans Pax Massilia.

Réalisée par Olivier Marchal (Bronx, Overdose) et Ivan Fegyveres, d’après un scénario d’Edgar Marie et Olivier Marchal pour Gaumont et Netflix, la série télévisée Pax Massilia est composée de six épisodes et se focalise sur un groupe de policiers aux méthodes particulières qui traque un dangereux criminel afin d’éviter que Marseille ne plonge dans un bain de sang.

Un trailer pour Pax Massilia

Pax Massilia sera diffusée le 6 décembre prochain en exclusivité sur la plateforme de streaming Netflix. Le casting est composé de Tewfik Jallab, Jeanne Goursaud, Nicolas Duvauchelle, Lani Sogoyou, Olivier Barthelemy, Idir Azougli, Samir Boitard, Florence Thomassin et Diouc Koma.