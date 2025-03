realme bouscule la photographie mobile avec un smartphone à objectifs interchangeables

Au MWC 2025, realme frappe fort avec un smartphone équipé d’un capteur Sony d’un pouce et d’optiques interchangeables. Une innovation audacieuse qui repousse les limites de la photographie mobile.

TL;DR realme dévoile à MWC 2025 un concept d’objectif interchangeable révolutionnaire.

L’appareil prototype intègre capteur Sony de 1 pouce et objectifs reflex.

realme développe également des technologies d’imagerie avec IA.

realme annonce une innovation majeure dans l’univers de la photographie mobile

Les smartphones dominent la photographie numérique grâce à leur large plage dynamique, leur gestion optimisée des lumières et des ombres, leurs algorithmes d’embellissement avancés et leur grande facilité d’utilisation. realme souhaite combler le fossé entre les smartphones et les appareils photo professionnels.

À l’avant-garde du progrès technologique, realme a dévoilé lors du très attendu MWC 2025 un concept révolutionnaire qui pourrait bien chambouler l’univers de la photographie numérique : l’objectif interchangeable sur smartphone. Avoir la puissance de la brillance informatique,

Un appareil aux capacités inégalées

En proie à une transformation incessante, l’industrie de la photographie numérique voit ainsi émerger une nouvelle idée qui promet de défier les conventions établies. L’appareil en question, encore à l’état de prototype, comporte un capteur Sony d’un pouce sur mesure ainsi qu’une monture d’objectif propriétaire qui autorise l’assemblage d’objectifs reflex sur un smartphone.

Equipé de deux objectifs de niveau professionnel — portrait de 73mm et téléobjectif de 234mm — l’appareil garantit une netteté sans précédent pour un smartphone, de l’effet bokeh crémeux jusqu’à un zoom 10x sans aucune perte de qualité. Des performances époustouflantes pour un appareil à ce point compact !

Une conception engagée et audacieuse

Plus qu’un simple gadget, ce concept participe d’une volonté de repousser les limites toujours plus loin. Consciente des problématiques du secteur que sont la taille limitée des capteurs ou les compromis en matière de zoom numérique, la marque s’est ainsi engagée à trouver des solutions via l’intégration d’une optique modulaire alliée à la technologie mobile.

L’IA au service de la créativité

De plus, realme a mis l’intelligence artificielle à contribution dans le domaine de l’imagerie. En effet, la marque a développé deux technologies innovantes permettant de simplifier considérablement la retouche photo et vidéo. D’un simple ordre vocal tel que « Modifier l’arrière-plan« , « Modifier le ciel » ou « Ajouter des feux d’artifice« , il est possible de voir les modifications s’exécuter en temps réel.

C’est là une démonstration éloquente de l’ambition de realme : celle de rendre la technologie accessible et intuitive pour tous, même dans des domaines aussi pointus que l’imagerie assistée par IA. Un pari déjà bien engagé, à en juger par les avancées présentées lors du MWC 2025.