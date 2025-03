realme 14 Pro+ : l’appareil photo mobile qui défie les reflex

Avec son zoom 120X et son capteur Sony avancé, le realme 14 Pro+ repousse les limites de l’image. Une innovation clé pour atteindre l’ambitieux objectif de realme : doubler sa base d’utilisateurs d’ici 2025.

TL;DR Realme présente son plan triennal visant à doubler sa base d’utilisateurs.

La marque lance le smartphone Realme 14 Pro et innove avec un objectif interchangeable.

D’ici 2025, realme entend établir des partenariats dans le secteur du divertissement et du luxe.

realme vise l’expansion mondiale

Cher lecteur, plongez avec moi dans l’univers de realme. Cette marque de smartphones à croissance rapide a récemment présenté un plan stratégique d’une ambition peu commune : doubler sa base d’utilisateurs mondiale d’ici 2025. Ce projet audacieux a été révélé lors du Mobile World Congress (MWC) 2025. Parmi les stratégies visées figure la vente de plus de 10 millions de smartphones en Europe par année.

Un produit phare : la série realme 14 Pro

Pour étayer sa stratégie de croissance, realme a lancé la série realme 14 Pro, un smartphone de milieu de gamme doté d’un triple flash et d’une batterie d’une capacité exemplaire de 6000 mAh. Ce téléphone est aussi le premier au monde avec un changement de couleur sensible au froid. Un produit innovant qui servira certainement de pierre angulaire à l’ambitieux plan d’expansion de realme.

Découvrez le realme 14 Pro+, le smartphone qui redéfinit la photographie mobile avec son capteur Sony IMX896 OIS 50 MP et son téléobjectif périscopique exclusif, offrant un zoom 120X ultra-net. Propulsé par le Snapdragon 7s Gen 3 5G et NEXT AI, il sublime vos clichés, même de nuit, grâce au triple flash MagicGlow. Endurant avec sa batterie Titan 6000 mAh et robuste avec sa certification IP69, il est prêt à tout ! Le realme 14 Pro se distingue également par son écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz, tout en offrant la même résistance IP69/68/66 que le Pro+.

Prix à partir de 529,99 € pour le realme 14 Pro+ et 429,99 € pour le realme 14 Pro, au 3 mars 2025. Avec une offre early-bird qui sera dévoilée le 25 mars en France.

Au-delà de l’innovation technologique

Outre ses ambitions matérielles, realme joue aussi le rôle de « démocratisateur technologique ». De la technologie d’imagerie à l’IA, la marque cherche à rendre les dernières avancées accessibles à tous. Avec par exemple, le retoucheur vocal et l’effaceur vidéo basés sur l’IA, actuellement en pré-développement.

Des alliances stratégiques

Par ailleurs, realme entend tisser des partenariats notables dans le domaine du divertissement et du luxe. Ces collaborations avec d’importants acteurs du secteur permettront la création de produits exclusifs en éditions limitées. Un bel exemple d’une marque moderne qui sait allier technologie et attractivité pour conquérir des marchés dans un futur proche.

realme doit être saluée pour sa stratégie audacieuse et sa capacité à innover. Son objectif de doubler la base d’utilisateurs d’ici 2025 représente un défi de taille, mais avec de tels produits et de telles alliances, l’entreprise semble sur la bonne voie pour y parvenir.