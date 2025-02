Reacher saison 3 : découvrez pourquoi le visage de Paulie ne vous est pas inconnu

Olivier Richters, qui incarne Paulie dans la saison 3 de Reacher, est un acteur et culturiste néerlandais déjà aperçu dans Black Widow et Kingsman: The Great Game.

Tl;dr La série Reacher présente un nouvel ennemi imposant, Paulie, joué par Olivier Richters.

Olivier Richters, connu comme The Dutch Giant, est un ancien bodybuilder et acteur.

En dehors de sa carrière d’acteur, Olivier Richters gère une chaîne YouTube et a fondé deux entreprises.

Un nouvel adversaire imposant

La série phare d’Amazon Prime Video, Reacher, qui a battu des records de streaming lors de sa sortie en 2022, présente un nouvel ennemi imposant dans sa troisième saison. Après avoir affronté et vaincu Robert Patrick, alias le T-1000, dans la saison précédente, Reacher, le policier militaire à la retraite, doit maintenant faire face à Paulie, le gigantesque homme de main de Francis Xavier Quinn, le véritable méchant de la saison, incarné par Brian Tee.

Le héros massif Reacher, interprété par Alan Ritchson, se retrouve face à un adversaire encore plus colossal, incarné par le garde du corps de Richters. Le succès de la série réside principalement dans la formule simple et efficace du « grand homme qui frappe très fort ».

Un choix de casting impressionnant

La troisième saison de Reacher est basée sur le septième livre de la populaire série de Lee Child, Persuader. C’est dans ce roman que Paulie fait sa première apparition, présentant un défi de taille pour les producteurs de casting : trouver quelqu’un de plus imposant qu’Alan Ritchson, qui mesure 1,88 mètre et pèse 107 kilos. Le défi a été relevé avec brio avec le choix d’Olivier Richters, qui mesure un incroyable 2,18 mètres et pèse 159 kilos.

Ce bodybuilder néerlandais ne se contente pas d’être connu pour sa taille. En effet, il a récemment commencé une belle carrière d’acteur, ce qui en fait un choix idéal pour la série Amazon Prime Video.

La carrière impressionnante d’Olivier Richters

En dehors de sa carrière de bodybuilder, Olivier Richters a commencé une carrière d’acteur prometteuse, apparaissant dans des films, des publicités, des courts métrages, des séries télévisées et des clips musicaux. Il a joué des rôles mineurs dans des séries télévisées dans les années 1990 et 2000 avant de véritablement lancer sa carrière d’acteur en 2018. Depuis lors, sa carrière a décollé, avec notamment le rôle d’Ursa Major dans Black Widow et celui de Paulie dans Reacher.

Un entrepreneur accompli

Quand il n’est pas en train d’affronter Alan Ritchson dans Reacher ou de jouer des rôles imposants au cinéma, Olivier Richters gère plusieurs autres projets. Il a une chaîne YouTube, The Dutch Giant, qui compte 315.000 abonnés, où il donne des conseils d’entraînement et relève de nombreux défis de fitness et de bodybuilding. Il a également fondé deux entreprises : Tall Origin, une marque de vêtements pour hommes grands, et Muscle Meat, une marque de nutrition pour bodybuilders.