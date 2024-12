Reacher saison 3 : date de sortie dévoilée et premier trailer

La troisième saison de la série télévisée Reacher a désormais une date de sortie officielle.

Tl;dr La bande-annonce de la saison 3 de Reacher est disponible.

La saison 3 de Reacher sera diffusée le 20 février 2025.

La saison 3 de Reacher adaptera le septième livre de la série, « Persuader ».

Une bande-annonce pour la saison 3 de Reacher

Fin de l’attente frénétique, la plateforme de streaming Amazon Prime Video a récemment dévoilé la bande-annonce tant attendue de la saison 3 de Reacher. Les fans de cette série bourrée d’action vont se régaler. Non seulement la bande-annonce offre une bonne dose de face-à-face intenses et de scènes de combat, mais elle est aussi accompagnée de la grande nouvelle que tout le monde attendait : une date de sortie officielle. Marquez vos calendriers, car Reacher est programmé pour revenir le 20 février 2025.

Un aperçu de la saison 3 de Reacher

Le teaser de 40 secondes donne un avant-goût de ce qui nous attend : Reacher est de retour dans son élément, poignardant des gens au pied, fuyant des explosions et se livrant à des fusillades dramatiques. Mais surtout, il se retrouve face à quelqu’un de plus grand que lui. Le culturiste Olivier Ritchters interprète Paulie, le nouveau méchant qui est plus grand et plus fort. On dirait que Reacher a une sérieuse concurrence. Regardez la bande-annonce ci-dessous pour voir le chaos se déchaîner :

Que savons-nous d’autre sur la saison 3 de Reacher ?

Peu de choses sont connues sur la saison 3 de Reacher car Amazon Prime Video a gardé le secret. Cependant, nous avons un très bref synopsis : « Reacher doit infiltrer pour sauver un informateur détenu par un ennemi terrifiant de son passé. »

La saison 3 adaptera le septième livre de Lee Child, « Persuader », faisant de la série un incontournable pour les lecteurs de longue date et les nouveaux venus dans la franchise. Deux nouveaux membres de la distribution ont été confirmés pour rejoindre la saison 3 de “Reacher” aux côtés de Ritchters. Anthony Michael Hall est prévu pour interpréter Zachary Beck, le propriétaire d’une entreprise d’importation de drogues qui semble destiné à être l’antagoniste principal de cette saison. Sonya Cassidy assumera le rôle de Susan Duffy, une agente de la DEA pugnace et résiliente qui devrait faire équipe avec Reacher lors des événements de la saison.