Ralph Fiennes avait failli refuser le rôle de Voldemort

Nous sommes ravis que Ralph Fiennes n'ait finalement pas refusé d'interpréter le rôle de Voldemort, bien qu'il ait failli le faire, car cela aurait sans doute changé l'histoire de la saga Harry Potter telle que nous la connaissons.

Ralph Fiennes, entre hésitations et reconnaissances

Ralph Fiennes, l’acteur qui a incarné le terrifiant Voldemort dans la série Harry Potter, a révélé dans une interview pour The Hollywood Reporter qu’il avait initialement prévu de refuser le rôle. Malgré sa notoriété, la franchise fantastique ne semblait pas être le meilleur choix pour lui en tant qu’acteur.

Le poids de l’entourage

Fiennes affirme qu’il a changé d’avis après une conversation avec sa sœur, dont l’enthousiasme l’a convaincu de donner vie au célèbre méchant. Il a expliqué : « Je ne les avais pas vus pour les détester, je ne les avais simplement pas vus et je n’avais pas lu les livres. J’étais conscient de leur grand succès. Je pense que j’étais probablement coupable d’une sorte de snobisme totalement déplacé envers les sorcières et les gobelins et autres. J’étais réticent, jusqu’à ce que je dise à ma sœur Martha que l’on m’avait proposé de jouer ce Voldemort. Elle a dit : ‘Voldemort, on t’a demandé de jouer Voldemort ? Tu dois le faire ! Ralph, tu ne te rends pas compte, tu ne te rends pas compte.' »

Un rôle marquant

Fiennes a fait ses débuts en tant que Voldemort en 2005 dans Harry Potter et la Coupe de Feu, le premier de ses quatre apparitions en tant que personnage. Le dernier opus, Harry Potter et les Reliques de la Mort – Partie 2, a conclu la série principale des films Harry Potter en 2011. Mais si l’occasion se présentait, Fiennes serait ouvert à l’idée de reprendre son rôle emblématique.

Une relève difficile à prendre

Warner Bros. envisage de relancer la franchise Harry Potter en adaptant les romans de J.K. Rowling en une série télévisée. Le studio est en train de constituer le casting de la série, mais n’a pas encore trouvé le prochain Voldemort. Parmi les rumeurs, l’Oscarisé Cillian Murphy serait pressenti pour le rôle, une idée que Fiennes approuverait. Cependant, il serait difficile de succéder à l’interprétation de Fiennes, qui a laissé une empreinte durable dans la culture populaire.